聯合報黑白集／民進黨兼憲法法庭發言人

憲法法庭對國會改革法案釋憲及暫時處分案，作出幾乎照民進黨劇本走的裁定；讓人訝異的是，民進黨發言人吳崢竟能精準預告裁定出爐時間及結果。原來，民進黨發言人已兼憲法法庭發言人。

賴總統一手指導釋憲，一手恐嚇在野。大法官曾為憲法守護神，如今已成民進黨政府守護神。藍白兩黨正在搶時間行使被遺忘已久的國會職權，包括成立鏡電視與超思雞蛋調查小組、邀請總統國情報告；大法官也趕時間搶先凍結有如出柙猛虎的國會職權。

吳崢神準預告「今天下班前」憲法法庭就會裁准暫時處分，卻支支吾吾推說只是「一些法學界的朋友在講而已」。吳崢的法學界朋友，和民進黨政策會執行長王義川的膝蓋，都是神通廣大；「王膝知」能用手機監控群眾，「吳法學」則能叫大法官配合演出。

國會改革法案暫時處分，憲法法庭幾全裁准。但仍有蔡彩貞和張瓊文二位大法官提出部分不同意見書，並直指憲法法庭以初步權衡排除立院制定法律的效果，可能涉及「反多數決」，必須謹慎使用；尤其對國家機關和立委的聲請案件，大法官審查暫時處分必要性時，必須嚴謹。這話鏗然有聲。

可是賴總統說，如果不接受大法官的解釋，青鳥就會飛出來；兩位大法官不接受多數大法官的解釋，小心青鳥飛出來。