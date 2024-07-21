經濟日報社論／課徵酒捐不如提高酒稅

衛福部健保署日前表示，為落實賴總統設立百億元「癌症新藥基金」的選舉政見，健保署今年會先撥付近25億元補助癌症新藥，待基金成立之後，再另闢新財源，其中「酒品健康福利捐」的開徵是可能的選項。此議一出，立即贏得醫療與酒害相關民間團體的回響與支持。不過，政府預算資源有限，任何財源的配置與使用皆須符合效率並遵守財政紀律。

其實，台灣很早就在貨物稅中對菸酒課稅，後因實施菸酒專賣制度，政府從製造到銷售一條鞭管制，並對其徵收菸酒專賣利益，從而暫停菸酒貨物稅的課徵。直到台灣參加世貿組織（WTO）後，才廢除菸酒專賣制度，重新恢復對菸酒課稅，另訂菸酒稅法，此亦即為目前課徵菸酒稅的法源。

至於菸酒健康福利捐的徵收，則是在1994年制定全民健康保險法時，就在第64條規定「政府得開徵菸酒社會健康保險附加捐，將收入提列為安全準備」，作為菸酒捐的課徵依據。後經2005年修法，才將條文中的「社會健康保險附加捐」改為「健康福利捐」，並規定其收入的一定比例提列健保安全準備而非全部，但政府課徵菸酒捐的法源仍然是該條文。

直到2011年再次修法，進一步把政府「得開徵」菸酒捐的條文刪除，而改於第76條明定健保署只可以「已開徵」的菸酒捐收入作為健保安全準備之財源。易言之，健保法已不再是菸酒捐的課徵依據。其間，菸捐已於2007年「菸害防制法」中另訂法源，故無課徵的法律問題，但酒捐則因自始就未曾開徵過，如今健保法的課徵法源既已不在，若要開徵，法源問題勢必要優先解決。

不過，像台灣這樣既課酒稅又（想要）加課酒捐的國家，世界少見。回顧歷史可知，鑒於租稅乃財政部主管，即使是菸酒稅收入亦歸國庫統收統支，衛福部無法掌控。若能以維護國民健康之名另徵菸酒捐，則所得收入即可盡歸衛福部專用獨享，此亦即全民健保開辦之初，衛福部就將菸酒捐的課徵列入健保法的原因。

其實，這種捐稅並行的「雙軌制」在菸品的施行經驗上，早已備受質疑。衛福部在開徵酒捐之前，允宜先對現行捐稅制度做一番徹底檢討。

其一，保障財源並專款專用是衛福部徵收健康捐的目的，但這種做法已造成政府預算僵化，斲傷資源配置效率，此由近年社會對菸捐收入使用不當與浪費之批判聲不斷，明顯可知。

其二，健康捐指定用途於政府健康醫療相關支出，政治上較容易獲得民眾「同仇敵愾」的支持。但指定用途的設計有軟性與硬性之分：前者指除部分限定用於健康醫療計畫外，尚可支援一般支出；後者則只能用於相關健康醫療服務，不得他用。在現行148個課徵酒稅的國家中，只有21個國家採用硬性方式。

其三，寓禁於徵是為了「徵期無徵」的崇高目標，政府愈收不到錢表示捐稅抑制菸酒消費的成效愈佳。衛福部計畫以酒捐做為「癌症新藥基金」的財源，設若民眾因酒價提高而減少消費，雖然酒害因而得以改善，但酒捐收入縮水，卻又會讓癌症新藥的引用與補助，難以為濟。政府政策到底是希望民眾多喝酒？抑或少喝酒？

其四，現行的捐稅雙軌制，不但有重複課稅之嫌，更因衛福部與財政部間的步調不一，常造成徵捐與課稅收入相互競奪的亂象。由於菸酒價格彈性較低，雙軌制下，衛福部加捐，捐收會增但因稅率不變致稅收減，財政部吃虧；反之，財政部加稅，稅收會增但因捐率不變致捐收會降，衛福部倒楣。

我們支持提高酒品稅負，但為免重蹈菸捐覆轍，兼顧提高預算效率與減少酒害損失，政府應考慮將酒品「捐稅合一」直接提高酒稅，並採行軟性的指定用途機制即可。