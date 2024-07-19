聯合報社論／川普談的是價錢，民進黨卻還在囁嚅價值

川普在大選辯論壓倒拜登，隨後又幸運逃過刺殺之劫，一時間聲勢大振，形勢大好。在此之際，傳出他認為美國應向台灣「收取保護費」的談話，格外令人錯愕。美國歷任總統中，像川普這樣凡事計較實質利益者實不多見；他將美國護台行動比擬為「跟個保單一樣」，令人瞠目結舌。問題是，一向以「台美關係史上最佳」沾沾自喜的民進黨政府，面對川普索取保護費之舉，有何因應之計嗎？

對於「保護費」之說，民進黨第一時間的回應完全不及格。民進黨秘書長林右昌除重彈「台美關係最好」的老調，也強調台灣是世界民主同盟的核心成員，美中戰略格局不會改變。這樣的回答，等於沒回答。當川普已經在計算如何將美台關係「價格化」時，林右昌卻停留在「價值同盟」的口號和幻想，兩者完全無法對應。

再看賴政府的態度，也是同樣毫無準備。行政院長卓榮泰回應說，「台灣願意付出更多責任」，來防衛台灣安全；此話可謂充滿語病。卓榮泰此語，難道是承認台灣目前不夠盡力維護自己的安全；又或者，他認為向美國付些「保護費」也是應該的？

之所以出現這種不對應狀況：川普認為台灣應該向美國繳交保護費，而賴政府無法嚴詞駁斥或婉言糾正，還顧左右而言他；最主要的癥結在，民進黨政府的外交政策已嚴重失卻了台灣的「主體性」。民進黨在野時，「主體性」是它最喜歡誇示的東西，彷彿只有它在乎台灣主體性。但在它長期執政後，主體性反而遭其捨棄，這從綠營多年不再談主體性，即可見一斑。

在近年的台美關係中，人們經常可以見到這種「台灣主體性消失」的現象。例如，三年前的美豬進口，是前總統蔡英文以「能促進台美關係」為由逕行宣布，未經任何民意徵詢或政策討論。再如，台灣許多武器軍購不僅由美方主導示意，更由美方片面訂價，甚至美方到期不交貨也毫無違約責任。包括近年美國多名參眾議員訪台，都在明知會引起對岸強烈反應的情況下，任由美方予取予求。其結果，是台灣丟失了海峽中線，中共機艦擾境成為常態，我國軍則疲於奔命。

換言之，蔡政府自詡的「台美關係史上最佳」，是以犧牲台灣的「主體性」所換取的。不僅如此，這還包括了犧牲了年輕人免服兵役的自由，犠牲了一般民眾對兩岸和平的渴望在內。為何過去八年會有如此重大的改變？主要原因，不在蔡政府做了什麼扭轉兩岸均勢的努力，而是川普和拜登主政的八年改採「美中對抗」策略，而台灣的戰略位置與政治角色，正好成為美國最好用的「棋子」。

問題是，當台灣變成「棋子」或「馬前卒」角色時，我們就失去了自己的主體性。台灣的生存和發展，本來是全體國民追求的目標；一旦失去主體性，我們的生存和發展就只能取決於人。台積電就是最好的例子，它被迫不計成本赴美設廠，投資額一路追加至六五○億美元；而川普仍指控，「它偷走我們所有的晶片生意」。台積電近日股價大跌，不是被民進黨推進火坑的嗎？

川普距離成為下屆美國總統仍有一步之遙，但面對這個把台灣看成「筆尖大」的狂人，賴政府不能不做好一些準備。二○二○年的美國大選，民進黨險些押錯寶，這次不能再犯。當講究「投資報酬率」的川普，已開始盤計美國對台灣的付出如何「量化」為金錢，賴清德要想想自己有沒有更好的位置可以移動。如果要加稅支付保護費，請先問問人民答不答應！