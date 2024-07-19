經濟日報社論／開始積極應對「川普經濟學」

自從美國總統選舉電視辯論後，民主黨陷入「換拜與否」的兵荒馬亂，共和黨的川普聲勢大漲。不料此時川普竟在賓州競選造勢大會遭到槍擊，使得今年大選的勝敗已昭然若揭。在槍擊案前，川普接受訪問，赤裸裸地表示，台灣奪走了美國百分之百的晶片事業，他並主張向台灣收取保護費。川普若再次當選總統，他宣示推動「進階版」的經濟政策勢必會衝擊世界經濟，台灣更應研討「川普經濟學」。

這次共和黨代表大會前公布「讓美國再次偉大」的競選黨綱，除了過去一貫堅持以小政府為前提的解除管制與減稅主張外，更根據川普「關稅取代所得稅」策略，提出整套的經濟管理邏輯。川普主張要對所有進口產品課徵關稅，藉此平衡貿易逆差，並保護美國產業與就業機會。由於加徵關稅會拉高物價而等同對人民加稅，川普因此提出將過去臨時性減稅措施「永久化」作為補償。另外，川普還要重啟石油、天然氣開採，降低國內生產及生活成本，沖銷關稅對物價帶來的衝擊。

川普用關稅提高外國產品價格，開發廉價能源降低國內生產成本，並以減稅補貼人民生活開支的三部曲策略能否成功，引發經濟學者議論。國際對「川普經濟學」的觀察是，加徵關稅造成物價上漲壓力，如果物價上漲導致民眾購買力下降，則可能引發經濟衰退，但長期須視產業投資狀況來決定。至於美國普遍性關稅措施，特別是對大陸的60%懲罰性關稅，恐會促發貿易報復，成為世界經濟成長的不利因素。

面對如此不確定的國際政經環境，台灣以貿易為主的經濟體必須特別謹慎因應。「做好最壞的打算與最好的準備」是政府應有的態度。首先，我們不宜期待川普的「美國第一」政策思維，會對台灣作出例外措施。美國未來若對所有進口商品課徵10%關稅，台灣出口美國免稅的資通與視聽產品，想藉由「資訊科技協定」（ITA）豁免恐有疑慮，而今年對美超過1,000億美元的出口將成為短期內高點。

其次，若川普關稅政策引發各國針對性的貿易報復，歐盟、RCEP與CPTPP等區域性自由貿易就變得極為重要。至於中國大陸積極參與的新興國際組織，如金磚國家與上合組織也會強化經濟合作角色。美國在國際經濟地位愈益孤立，使得台灣過去仰賴美國的經貿策略，例如簽訂「台美21世紀貿易倡議」，並無助於推展與其他國家的貿易談判。當世界逐步朝向「不以美國為中心」的關係發展時，台灣對外貿易的整體競爭處境就愈顯困難。

第三，川普若執政將積極開發美國的石化能源，國際能源價格可能長期走軟，而將有助於原物料價格的平穩。美國物價上漲有侷限性，台灣則稍可擺脫「輸入性通膨」 壓力，而使得央行貨幣政策較不受美國利率微調上漲影響。不過，新台幣兌換美元匯率則因涉及政府未來的貿易政策而較難評斷。

面對「關稅人」川普的進階版政策，台灣對應的貿易策略須有緩急輕重之分，出口受到衝擊，國際現實又讓我們無法參與經濟合作組織或簽訂自由貿易協定；不過，務實改善與他國雙邊投資及貿易障礙仍有可能性。建議政府應優先與主要貿易國舉行雙邊談判，排除各種貿易限制，透過增加與不同國家的貿易，來彌補未來美國關稅的衝擊。

這幾年社會關注「全球化已死」、「貿易碎片化」與「供應鏈重組」等議題，其實是美國要以其為中心建立對抗中國大陸的貿易秩序。此次川普若當選總統，要對世界築起關稅壁壘，全球貿易關係必會質變，反而加速美國以外地區的貿易整合度。台灣囿於國際現實無法加入區域自貿協定，現在只有積極與各國進行貿易雙邊談判， 才能突破國際貿易面對的困局。