聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／美國保護費怎麼付？

聯合報／ 聯合報黑白集
川普受訪談到美國是否有必要保護台灣時說，他認為台灣「應該付保護費」。路透社
川普受訪談到美國是否有必要保護台灣時說，他認為台灣「應該付保護費」。路透社

川普受訪談到美國是否有必要保護台灣時說，跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難，他認為台灣「應該付保護費」。此話一出，台積電ADR盤後應聲下跌，也使台股早盤跳空下挫。賴總統得想想，當川普把帳單列出來時，他要怎麼應對？

「收保護費」之說，是在川普遇刺前受訪所說，在遇刺後刊出；各界對川普如此赤裸裸用「錢」談論外交政策，仍深感錯愕。我們只能期待，那顆子彈飛過川普耳朵之後，他的價值觀會有所改變。然後，說不定也會像他改變態度呼籲美國團結一樣，把保護台灣看成美國義不容辭的責任。

「保護費」一詞，當然不是人人同意。美國多年來維護台海和平的善意，台灣民眾心領了。但近年在川普和拜登的「美中對抗」戰略下，台灣的角色比較像是美國對付中國的「棋子」或「馬前卒」，變得很危險。從這個角度看，就不是美國在「保護」台灣，而是利用台灣在第一線代為抵擋中國。若是如此，承受生命與身家風險的是台灣人民，美國憑什麼要台灣交保護費？

換一個角度看，不斷購買美國軍火也是某種形式的「交保護費」，包括我們的沙灘上部署火山地雷，宮廟儲存美國彈藥。甚至，連台積電都赴美設廠了，還要怎樣才夠？賴政府若真要支付保護費，得先讓美方寫下及時馳援保證才行！

社論

延伸閱讀

楊瑞臨：川普中心思維 絕不只是把半導體製造拉回美國

川普遇槍擊「險爆頭」！ 保守派將矛頭指向特勤：不應有任何女性

川普收保護費說 卓揆：願盡國際責任

和川普立場一致！范斯批陸「摧毀美製造業」 分析家：對陸將走強硬路線

相關新聞

聯合報社論／連川普都喊團結，賴清德卻還在喚青鳥

美國前總統川普在賓州遭刺震驚全球。美國總統拜登兩度發聲呼籲團結，川普也修改全代會演說，呼籲全美團結一致。槍擊案第一時間充...

聯合報黑白集／美國保護費怎麼付？

川普受訪談到美國是否有必要保護台灣時說，跨過太平洋去防衛一個島嶼有實質困難，他認為台灣「應該付保護費」。此話一出，台積電...

聯合報社論／國家機器進場拆樑，李進勇比選罷法還大？

民進黨聲稱「罷樑」行動是由公民團體自主發起，但在民團送交連署書前夕，終露出馬腳。先是民進黨秘書長林右昌利用「反國會擴權」...

聯合報黑白集／大法官踢少林足球

賴總統用棒球賽比擬國會改革釋憲案，喊話在野黨：如若不從，將得面對噓聲和青鳥。賴總統似乎用錯了哏。哪有一場正規棒球賽，所有...

經濟日報社論／科技界表態 川普勝券在握？

川普遇刺後，美國政治情勢一夕巨變，川普似乎成了全國英雄，他流血握拳的形象，加上精心挑選的年輕副手參議員范斯，配合空前團結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。