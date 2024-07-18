聯合報社論／連川普都喊團結，賴清德卻還在喚青鳥

美國前總統川普在賓州遭刺震驚全球。美國總統拜登兩度發聲呼籲團結，川普也修改全代會演說，呼籲全美團結一致。槍擊案第一時間充滿各種陰謀論，讓美國越顯分裂；面對這樣的國家危機，川普與拜登都努力降溫，避免民眾擔心的「內戰」憂慮成真。

一向恣意行事的川普，素來和對立、分裂如影隨形。上次的國會騷亂，將美國內部衝突推上高峰；這次槍擊，更讓政治暴力烏雲蔽天。許多人將美國當下景況和一九六八年的動盪聯結。那年詹森退選，學運反越戰，金恩遇刺，被喻為美國鉅變的一年。如今美國亂局如同歷史翻版：兩個老人的大位爭逐讓美國民主衰頹窘態畢露，拜登聲望低卻拒絕退選，川普遇刺小傷，卻因「大難不死」的受害者角色，使其形象一夕翻紅。正因這次未遂的刺殺行動太過離奇，這一槍彷彿擊中美國社會的脆弱心臟，兩黨候選人不能不暫時停火，放下負面選舉的仇恨動員，希望社會的仇恨傷口能稍稍平復。

最弔詭的是，這次行刺的年輕槍手動機依然不詳，但他射出的子彈，卻彷彿意外滌清了川普多年的醜行和罪愆，使他霎時聲勢大振。川普也知道自己應已勝券在握，因此他突然一改姿態，向媒體預告他將改寫共和黨全國代表大會的演說，呼籲「全美團結」，不再攻擊拜登。這個轉向，無論是出自他自己或策士的想法，都是聰明的策略，一則有助爭取中間選民的向心，二則展現川普一向缺乏的格局與氣度，可謂一舉兩得。

政治鬥爭演成國家撕裂，美國並非特例。川普的民粹政治風格，在全球各地被複製，最近歐洲許多國家向右轉，台灣也不例外。台灣藍綠惡鬥多年，從族群撕裂到世代對立，乃至操作成中央與地方分歧，迄未停止。執政的民進黨一向善於將選舉敵我標籤化，利用抗中訴求切割敵我，將「挺台、賣台」當成選戰賣點，假藉「民主」之名從事仇恨動員。幾十年來，民進黨樂此不疲；新政府上路後，人們更看到賴清德總統是此中高手。賴總統就任僅兩個月，民間已有「看得見賴主席，看不見賴總統」的評語，一語中的，卻極為可悲。

年初大選後，社會原以為「雙少數」的民進黨會拿出和解的善意，甚至可能推出聯合政府；這些期待，全部被賴清德一一推翻。面對立法院的「國會改革法案」，民進黨不僅發起院內的武鬥抗爭，以癱瘓議事的方式讓國會無法順利運作，更在院外號召「青鳥」前來助陣，累積自己的鬥爭能量。更惡劣的是，在行政院覆議不成後，賴清德發動府院監黨四路聲請釋憲抗爭；他所倚恃的，無非是民進黨擁有大法官「釋憲特攻隊」的一面倒支持。因此，憲法法庭都還沒辯論，他就自信滿滿地喊說，如果政黨不接受釋憲結果，「青鳥會飛出來」。試問，青鳥難道是他養在籠子裡的寵物？

台灣目前外有中共的機艦環伺，內有喧天的政治紛擾，國會困陷杯葛打鬥，行政部門荏弱無能，政商勾結日甚一日，人民渴望安居樂業而不得。但賴總統置這些問題於不顧，一邊忙於壓制在野黨，一邊忙於剷除黨內異己，要形塑「賴清德新威權」。那天在解嚴紀念日，他更強調「不希望任何人在民主的社會裡，用民主反民主」；言下，就是要全面以敵我矛盾來打擊在野黨，把「反民主」大帽扣在對方身上。這種超級民粹的仇恨動員伎倆，居心險惡已不輸川普。但川普猶知在正確時機收斂自己，關注國家的團結，賴清德知道自己底線何在嗎？