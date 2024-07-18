經濟日報社論／「經發會」是解決經濟問題良方？

行政院籌設的「經濟發展委員會」，今天召開首次會議，討論委員會的架構和設置模式，以及留才攬才、投資政策三方面議題，規劃未來每季召開一次會議。事實上，籌備會議已先行召開，對架構及設置要點都已經大致定案，只待首次會議確認即可正式上路。雖然，我們並不看好這個「違章建築」，但既然箭在弦上，我們也願意提供建議，讓它發揮最大成效。

在國發會的初步規劃下，這個委員會將由行政院長卓榮泰擔任主委，副主委是副院長鄭麗君，執行秘書是政院秘書長龔明鑫及國發會主委劉鏡清，委員是秘書長和各部會代表12人。經發會未來將討論的議題，初步公開的包括三大主軸－「創新經濟、均衡台灣、包容成長」，其中再細分15個子項目，包括青年薪資、所得分配、140項基礎建設、西部科技廊帶等。

在賴政府上任之初，立刻籌組這個體制外機構，讓人聯想到陳水扁總統任內，在2001年8月召開了「經濟發展諮詢委員會」，召集朝野政黨代表和社會賢達，隆重召開了三天會議，會議結論分「共同意見」、「少數意見」，事後並追蹤「共同意見」落實狀況，回應給與會代表，經濟形勢彷彿一片大好。但到底還是「船過水無痕」，事過境遷後一切回歸現實平常；唯一的效果，是顯現阿扁總統有意團結國家，向在野黨和社會釋出了善意。

目前賴政府這個機構，看來是大同而小異：「大同」的部分是，納入的議題過多而難以聚焦－從開始的「經濟發展」三個面向，擴大到包括「世代正義」和「投資台灣」，屆時很容易變成部分結論並不相容甚至矛盾。「小異」包括成員規模變小，但每季開會而有常態化的傾向。規模縮小，顯示它有心想真正解決問題，不想成為「大拜拜」。但組織成員除部會代表外，目前曝光的業界專家多過學者，容易變成會議淪為業界代表爭相爭取政府對該業的重視，缺乏對各業有深入研究的學者表達其客觀意見，讓會議結論的可行性降低。

另外，委員會設定每季開會一次，似乎表示委員會將長期存在。但若有需要長期存在，就表示目前的政府架構有問題，必須讓它成為一個正式機構才對。既然過去的「研考會」已併入「國發會」，那麼國發會就有責任進一步研究，是否該將這個機構正式化、常態化？還有，即使會前提供委員「參考資料」，但這些委員多半忙碌異常，能持續去開會已屬萬幸，哪有時間消化那些主辦單位提供的厚實資料？因此，有意義的會議必須有相當「專業機構」，針對各種議題提出深入的研究，研擬不同的政策建議，再請會議委員就其專業和經驗，點評各種政策建議的可行性，才是一個較佳的推動模式。

這個「專業機構」，在美國就是「總統經濟顧問委員會」，在台灣可以將經濟部兼任性質的「經濟顧問」擴編為專任、常態的「經濟顧問委員會」，也可以提升為行政院層級，延聘專職專家，對各行各業進行常態性深入研究，才可能對各行各業及各種議題提出深入可行的政策建議。否則，這次的經濟發展委員會，即使不會是「大拜拜」，但淪為「小拜拜」的機會還是不低，值得慎思。但如果增加一些學界專家，在國發會的協助之下，就各業和各項議題進行研究，為下次會議先行準備，也可以是臨時的應急之道。

「經濟發展委員會」顯示行政院求新求變值得肯定，但若要獲得具體的施政成果，可能還必須下功夫探討。我們雖擔心它淪為大拜拜，但還是期待它順利成功。