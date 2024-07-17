聯合報社論／國家機器進場拆樑，李進勇比選罷法還大？

民進黨聲稱「罷樑」行動是由公民團體自主發起，但在民團送交連署書前夕，終露出馬腳。先是民進黨秘書長林右昌利用「反國會擴權」名義赴基隆開講，卻一再劍指謝國樑，用意昭然若揭。此外，基隆市選委會要依《選罷法》在四十天內完成名冊查對，中選會主委李進勇卻插手限縮，要求在卅天內完成，硬生生減少十天。不僅如此，他還親自前往基隆，公開進行行政指導。李進勇近年的行政不中立劣跡斑斑，現在更自我凌駕在法律之上，儼以選罷太上皇自居。

林右昌和李進勇皆曾任基隆市長，兩人利用職務之便插手「罷樑」行動，顯得恣意且順手。兩年前，基隆地方人士因反對蔡政府在外木山填海興建四接，而發起「護海公投」；林右昌與李進勇即曾不顧基隆發展，聯手封殺這項自治公投。這次的罷樑行動，兩人同樣左右開弓，林右昌接連到基隆政治開講，不斷強調「選對市長很重要，選不對人，市政就是倒退」。果然，他哨音一吹，其子弟兵基隆市議員張顥瀚立刻在服務處開辦罷樑連署，民進黨介入罷免愈發毫不遮掩。

這次罷免連署過程受到質疑，主要是不少連署單是跨區在台北市捷運站取得，連署人未必是有效的基隆市選民。此外，由於民進黨的介入，利用反國會改革法案擴大仇恨動員，連署重複、外溢或造假的情況可能不少，必須仔細比對。也因此，基隆市選委會聲稱要四十天才能完成查對作業，這是依《選罷法》規定行事。相形之下，李進勇要求基隆市府要在卅天內完成，不僅是強人所難，更違反了選務中立原則。李進勇還大陣仗前往市選委會「假慰勉、真施壓」，坐實了國家機器介選。一個把自己看得比《選罷法》還大的人，心裡會有什麼民主制度與超然中立？

不僅如此，李進勇還嚴重干預基隆對有效連署的認定標準。依規定，對於有疑義的連署書，例如資料填寫錯誤或沒有本人簽名等，都須以「雙掛號信」由本人確認。基隆市選委會認為，若當事人拒領、未回覆，或查無此人，乃至回覆卻未簽名等，都無法認定為有效連署書，以汰除偽造或他人代簽情事。但中選會卻要求，若未回覆，即應認定為合格。試問，若未回覆就視為合格，那又何必勞師動眾寄雙掛號？李進勇封殺四接公投，卻寬鬆認定罷樑連署，真像鬆緊帶一樣，「遇己則寬，遇人則嚴」！

林右昌在基隆執政八年，交棒時丟失江山，無法將執政權順利交給民進黨同志，或恐對謝國樑懷恨在心。因此，趁此機會，對謝國樑落井下石。事實上，就以引發謝國樑市政處理爭議的「東岸商場」產權糾紛為例，若仔細盤點，這正是林右昌留下的爛攤。若非林右昌放任與坐視，東岸商場豈會任由私人企業違法擴建占用多年，卻毫不過問？但綠媒和側翼卻亂帶風向，指稱謝國樑與得標廠商關係密切，因而發動罷免。

事實上，謝國樑去年底重新招標，為了維護市產而與廠商打官司，凸顯的正是林右昌市府在圖利私人企業，且毫無依法行政觀念。基隆地院上月判決，原廠商大日公司請求基隆市府給付商場二至四樓增建案五千萬元收場，市府不必賠償；至此，真相和公理已昭然若揭。可見，這次罷免根本是在轉移焦點，也毫無正當性可言。

民進黨為了轉移國會改革壓力，把謝國樑拿來罷免祭旗，已是居心叵測。而李進勇不顧中選會的中立地位，竟親自進場指導拆樑，任意揉捏法令，真是「秀下限」而無止境了。