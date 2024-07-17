經濟日報社論／科技界表態 川普勝券在握？

川普遇刺後，美國政治情勢一夕巨變，川普似乎成了全國英雄，他流血握拳的形象，加上精心挑選的年輕副手參議員范斯，配合空前團結的共和黨提名大會，似乎躺著就可以當選。

原本維持中立，甚至還有些反川普的高科技界，首先聞到風向，紛紛錦上添花，矽谷諸多巨頭藉著譴責暴力為名，向川普間接表態，如微軟CEO納德拉說，「致以最良好的祝願，祝他早日康復」，蘋果CEO庫克：「我心與他和受害者們同在，強烈譴責暴力。」

之前與川普關係緊張的亞馬遜創始人貝佐斯，也打破九個月社交媒體沉默，稱讚川普「在面對真正子彈時，展現出極大的優雅和勇氣」。特斯拉創辦人馬斯克原本就是川普的支持者，槍擊發生不到一天時間內，馬斯克已經在自己的X帳號發表和轉發多達15篇推特，公開為川普拉票，更宣布每個月捐款到川普的競選委員會。

而在另外一邊的民主黨，原本鬧得沸沸揚揚的拜登退選換人議題，似乎自動消失，部分原因是，民主黨內原本最擔心的是拜登老邁，現在川普遇刺之後，聲勢大振，拜登退不退已經不再重要，換拜運動，一夕之間失去了動力，原本躍躍欲試的替代人選，紛紛打退堂鼓。

其次，當川普聲勢拉升到最高點，反而刺激了本來不想支持拜登的民主黨選民出來投票，促成黨內空前的團結，而拜登陣營此刻也適時暫停競選活動，並撤下攻擊川普的電視廣告，這時任何出來批評拜登，要求他放棄競選連任的民主黨人，都會遭到批評。

拜登還獲得了黨內自由左派的強力支持，交換條件是，拜登宣布將減免醫療補助的債務，以及有利於年輕人租屋與購屋的措施。如果拜登連任，左派的支持將把他的政策拉往社會福利，大幅增加社會福利支出只有靠兩個方法來彌補，一是讓富人繳更多稅，二是收不到這麼多稅，就增加發行公債，讓美國財政繼續虧空下去。

目前美國有嚴重的財政問題，2024年的預算赤字預計為1.9兆美元，赤字總額高達35兆美元，占國內生產毛額（GDP）的122%，單單是明年的債務利息支出就將超過1兆美元，短期也許看不出問題，但長期將對美元的國際地位產生隱憂。

美國工商界其實對社會福利的增加，是很擔心的，因為這不僅影響財政健全，更重要的羊毛將從富人的身上拔，在川普的第一年，2017年就將公司稅率從35%削減至21%，並對高收入者降低了個人所得稅率，同時提高標準扣除額。川普政策就是傳統共和黨政策，服務於1%頂層富豪們的經濟利益，認為他們才是經濟的啟動機。

對比起來，拜登為了增加聯邦收入，將企業稅率從21%提高到28%，對年收入超過40萬美元的個人增加稅收，取消對高收入者的減稅優惠。對年收入超過百萬美元的徵稅最高達39.6%；大量經費花在社會福利，不夠的部分就舉債，部分民主黨執政的城市，對低收入戶的犯罪行為，睜一眼閉一眼，結果搞出了「零元購」，導致矽谷的中產階級怨聲載道，心生不滿。

工商界的轉變不只起於川普遇刺，一個多月前，川普在舊金山舉辦募款活動，門票價格從5萬美元到50萬美元不等，其中「優先晚餐座位」和「與川普合影」的VIP，需要捐款30萬美元，門票早早就售罄，總共籌集1200萬美元競選資金。

這並不是因為川普本身有多優秀，而是美國企業界開始變得非常反對拜登，尤其是對民主黨的經濟政策、稅收政策不滿。又譬如在行業監管上，拜登政府對英偉達、微軟和OpenAI等科技巨頭們進行反壟斷調查，在加密貨幣和AI等新興技術領域嚴密監管，都讓許多高科技人士擔心會限制技術創新和行業發展。

現在距離11月的選舉，還有100多天，看來雙方的選民已各自歸隊，究竟鹿死誰手，現在下定論，言之過早。