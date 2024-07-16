經濟日報社論／川普遇刺牽動全球

川普日前在賓州遭到槍擊受傷，對已經爭議不斷的美國總統大選，再度投下重大變數。川普遇刺的賓州，選舉人票有19張，在美國50個州中高居第五，更是選舉人票最多的「搖擺州」；在之前四次總統大選中，「得賓州者即得天下」，具有指標作用。在暗殺發生之前，川普在賓州已小幅領先；槍擊事件後川普聲勢上揚，搖擺州可能不再搖擺。

暗殺事件有助於營造川普成為不屈服的受害者，建立英雄形象，川普在全國支持度也上升，凝聚支持者的「聚旗效用」仍在擴散當中。與因年齡偏高身體羸弱問題而備受批評，又因前次辯論嚴重失分的拜登總統，形成強烈對比。

近年來美國社會兩極化情況嚴重，前次總統大選，在雙方陣營高度動員下，美國多出約3,000萬選民投票，投票率為百年來新高。此次選舉仍沿續前次氛圍，川普遇刺後雙方雖暫停競選活動，但相關言論仍在發酵激化對立，甚至出現「之前要關川普，現在要殺川普」的煽動性言論，更加走向兩極化。

美國目前經濟持續成長、工資上揚、失業率屢創新低，理應有利於拜登連任；但在高利率及高通膨下，對美國人民生活加重負擔，普遍感受不到經濟成長利益，反而成為拜登的負債。

共和黨即將提名川普為總統候選人，預估川普聲勢還會再上升。而拜登尚需平息黨內要求換將聲浪，才能在8月中獲得民主黨正式提名；但9月中又將與川普進行另一場辯論，如何挽回前次辯論失利的頹勢，拜登面臨不小挑戰。

在川普勝選機率增加下，各國積極因應川普重返白宮的影響，各國雖然在川普第一任曾與他打過交道，但川普的政策方向還是很難掌握。

川普仍將中國大陸視為最主要競爭敵手，對中國的反制措施不會鬆手，將會沿續拜登「圍堵技術、抑制出口、反制投資」三管齊下方式，防止大陸擴張。除了可能加碼關稅外，出口管制範圍會擴大，對於中資管制趨於嚴格。除此之外，川普會強化對中國大陸科研人員限制，美中經貿對抗形勢會更強。

川普任內美國與中國大陸曾簽署美中第一階段貿易協議，中國大幅讓步，得到美國國內高度支持，被川普視為重要政績。所以川普若勝選，可能要求中國重回談判桌，就補貼、數位貿易等深水區議題進行第二階段談判，回復到繼續制裁，並與中國談判的雙軌並行模式。

除了中國大陸之外，川普也認為全世界都虧欠美國，必須打造以美國為核心的政策，台灣也必須注意。川普錙銖必較，只要認定美國利益受到侵害，就會採取行動，而對外課稅是最依賴的工具。所以不排除會實現對美國所有進口品加徵10%關稅的主張；可能會引發其他國家報復，形成全球貿易戰，也會引起全面通貨膨脹而衝擊世界經濟。

川普並不支持拜登對外結盟立場，所以美國與各國的經貿協定，例如美歐貿易暨技術委員會、印太經濟架構，甚至台美21世紀貿易倡議，進度可能都會停滯。

川普也很在意美國對中國貿易赤字雖縮減，但整體貿易赤字並未減少。其中包括台灣等東亞國家，對美國貿易順差節節上升，未來可能會成為美方關切焦點。另外，川普也曾提及台灣搶走了美國晶片生意，應向台灣徵收關稅，卻忽略台灣在美國大量投資的事實。

美國總統選舉之前就因拜登健康問題、川普官司而揚揚沸沸。最近因更換拜登爭議，以及川普被槍擊事件，更引發關注。目前拜登處於逆風落後，不過離投票日尚有三個多月，選情依舊詭譎多變，仍有高度不確定性；美國總統大選，將會是近年來最受全球矚目重大事件。