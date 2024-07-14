聯合報黑白集／李進勇本色演出

就在中選會強令基隆選委會縮短罷樑名冊查核時間而生爭執之際，中選會主委李進勇親赴基隆視察，藍委批將中選會變罷免國家隊總部，輿論質疑李進勇懶得演了。其實李進勇向來都是本色演出，從沒有「不演了」。

中選會須維持選務公平，因而自改制為獨立機關以來主委多由無政黨色彩者出任。馬英九執政時雖提名無黨聯盟張博雅，至少還是不同黨；民進黨政府卻提名同黨新潮流要角李進勇，把政黨黑手大剌剌伸進中選會。

綜觀李進勇從政生涯，早年為民進黨南征北討，之後獲酬庸之多黨內罕見，遍及內政部、工程會、法務部、交通部，堪稱「全方位」，怎可能僅因須「暫時註銷黨籍」，就註銷了堅強黨性？

三年前藍營推四大公投案，李進勇才宣示選務中立，轉頭就批公投綁大選讓「選務人員沒死好加在」、「像颱風共伴效應」；隔年綠營推公民權修憲複決，中選會卻又決議綁大選，變臉之快直如「忠犬會」。

更離譜的就在前年基隆市長選舉，李進勇高調以前市長身分出席民進黨候選人蔡適應辦的美食活動，中選會還辯稱非蔡主辦，卻立即被打臉，採訪通知早露餡蔡就是主辦者之一。至於去年沒收基隆人的護海公投，更不在話下。

李進勇視察地方，不避瓜田李下，強勢護航罷樑，不是不演了，他是本色演出。