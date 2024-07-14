聯合報社論／漁民被扣，宮廟要屯彈藥，然後呢？

近傳軍方規畫戰前彈藥預屯宮廟，引起民眾恐慌。國防部長顧立雄表示，台灣戰時很難區分前後方，糧秣彈藥分散預屯非常重要，一定會遵守國內法和國際法規範。不過，一旦宮廟屯儲彈藥，就會成為合法的軍事目標。而今年漢光演習將驗證新版交戰規則，顧立雄要讓民間信仰中心變成軍事攻擊對象，不但違反國際法，也違背剛頒的戰爭規則。

自從地方傳出軍方要求演練彈藥預屯宮廟後，軍事專家就質疑違反國際法。日內瓦公約第一附加議定書明定武裝衝突時對文物和禮拜場所的保護，包括以歷史文物或禮拜場所為對象的敵對行動、利用這類物體以支持軍事行動、使這類物體成為報復對象等行為，都在禁止之列。日內互公約是武裝衝突法的一環，國防部製發官兵攜行的交戰規則，就以武裝衝突法為依據，強調武裝衝突中仍必須遵守人道規則，發現我軍或敵軍有違反武裝衝突法的行為必須立刻回報。

難道在國防部長面前，國際法和國軍交戰規則都可以有相反的解釋？就像在賴清德總統手裡，一中憲法也可以變成新兩國論依據。

但賴清德的新兩國論，卻讓民眾陷入苦難。不但民眾拜廟開始議論戰爭陰影，漁民出海也屢遭大陸海警喝斥驅趕，甚至登檢扣留，連美國都表示密切注意事件發展，鼓勵雙方維持溝通管道暢通，和平解決此事。美國即使只是一句外交語言，也流露出對任何可能導致兩岸情勢升高的關切。

過去八年，美國成功地把台灣當作對抗中國的戰略棋子；但美國開始需要把對抗變成競爭並尋求對話時，台灣卻仍不忘情於抗中。賴清德一篇就職演說，烽火連三月；中共在軍事、外交、經濟、法律等各層面上不斷加大施壓力道，賴政府束手無策。美國鼓勵兩岸溝通，但賴清德的「兩國」要怎麼和大陸的「兩岸」對話？

那麼，美國如何降低兩岸緊張？華府兩岸學者葛來儀和林碧瑩最近在「外交事務」期刊的建議包括，美國應私下向中方官員承認，賴總統就職演說的調性和內容偏離了幾位前任總統，但沒有證據顯示賴總統計畫實施破壞穩定的措施。如兩位學者所言屬實，則不啻說明，賴清德作了完全出乎美國與中共意料之外的突襲。如果補破網，美國一要吞下被騙的感覺，二要私下表明不挺賴清德的豪賭以安撫北京，三要警告並約束賴清德不再踩紅線。這已顯示至少在美國學界，疑賴論已起。而日前美國在台協會台北辦事處谷立言拜會賴總統時，提醒支持台灣符合美國的一中政策，總統府卻把「一中」消音，這也引起更多議論。

賴總統仗恃的仍然是台灣作為美國的戰略棋子。但美國的戰略指導勾勒了清晰的台灣圖像：重新解釋聯合國二七五八號決議，呼應互不隸屬之說；護國神山被拆分，供應鏈重組；台灣武裝成刺蝟島，海岸布滿地雷；役男延役，全民打城鎮戰；如果彈藥屯放宮廟，就像烏克蘭和哈瑪斯把軍人彈藥藏進教堂、醫院、學校、民宅一樣，成為合法的軍事攻擊目標。美軍要用無人機把台海打造成無人地獄，最後整個寶島都可能夷成地獄景像。

賴清德愈傾獨，愈需抗中，也倚美愈深。蔡英文是歷來最聽命於美國的總統，國防政策與建軍方向幾乎都受美國指導；賴清德的新兩國論，讓台灣更須美國撐腰。美國雖然要求賴清德不要踩紅線，但賴性格強硬，已有就職突襲前例，也不排除再有新的意外。美國擔心被捲入一場不必要的戰爭，而台灣漁民出海被趕被扣，連民眾拜廟都像在拜彈藥庫。