經濟日報社論／思考以核養綠 終結停電惡夢

國民黨團在立法院教育委員會排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，但因朝野立委在核電延役上的共識不足，負責排案的教育委員會召委柯志恩裁示擇期再審，而本會期即將結束，勢必要等到下個會期才有可能再審。問題是，朝野兩黨對於核電延役的立場幾乎完全相反，即使下會期再審，還是會遇到很大的阻力。

目前相關修法的兩個重點是，把核電廠使用期間從40年延長到60年；另一個是核電廠延役必須在原訂使用期限結束前五年，就要開始進行相關檢查。其實就算是立即通過這兩個修法內容，而現在即將到期的核三廠一號機若要延役，還是需要二年左右的準備時間。也就是說，即使現在就通過修法，核三廠想要立即延役也幾乎不太可能，更何況立法程序又被技術性拖延，核電廠想要延役更是遙遙無期了。

最近親綠營的兩位重量級人士接續出來指稱，現階段核能的重要性。先是和碩董事長童子賢建議，台灣應維持30%的核電，以提供穩定的電力、維持合理的電價、減少CO2的排放。前兩天，前中研院院長李遠哲也公開表示，在能源的選擇上面，應該要先拿掉最不好的發電方式，廢核應該往後延。他指的就是現在政府用了非常多的火力發電，其中又以燒煤對環境的破壞最為嚴重，因為燒煤不但大量釋放CO2，更嚴重的還會排放PM2.5，造成空氣汙染和引發人們得到肺癌。這種「以煤廢核」的方式，相信是絕大多數國人都無法接受的，但是民進黨政府為了達到2025非核家園的目標，現在就要急速減核；然而，這個代價是否太高呢？

其實能源政策是一個典型的公共政策，不應該是受意識型態左右。以供電方式的選擇來說，應該符合穩定而充足的供電、廉價、乾淨和安全。再從發電的方式來看，有燒煤、燒天然氣、核電，以及各種綠電（或再生能源）。李遠哲所說，應該先拿掉最不好的發電方式，然後再考慮廢核的問題。現在全球主要國家都在積極推動「2050淨零碳排」，因為全球暖化的問題太嚴重，必須優先處理，而煤和天然氣都會排放大量CO2，加速地球暖化，必須大幅減少使用。尤其是燒煤會同時排放大量PM2.5，造成空汙，更是應該急早終止。但是政府為了停止核能發電，而大量採用燒煤發電來取代，完全本末倒置。在排放大量CO2的情況下，未來我國出口產品到歐盟及其他國家時，遇到碳邊境關稅制度（CBAM），就會被課徵關稅，這將會對我們出口產品造成重大打擊。

綠能發電絕對是必走的路，非核家園也是大家的理想，但是短期內要快速發展綠能不但不容易，而且付出的成本非常高。蔡英文政府時期非常努力的發展綠能，結果綠能占總能源供給的比率由2016年的4.6%到去年勉強達到約10%，遠遠不及2025非核家園綠能占比20%的目標。前任經濟部長王美花說，綠能占比上不來，是因為分母會變大；這個說法完全正確，因為要計算綠能發電占比，要同時考慮國內用電的成長速度。現在台灣即將邁入全面生產與使用AI的時代，AI會帶動用電需求的大幅成長，到時候電力供應會更顯不足。請問，台灣還有廢核的本錢嗎？

台灣天然資源很少，幾乎所有的能源都要依賴國外供應，多元化的能源供應是一定必要的。而火力發電排放太多的CO2，其中用煤汙染更多；相對的，核能發電因為不會排放CO2而被包括歐盟在內的許多國家稱為「乾淨能源」。我們同意長期下應該以綠能為首要選擇，但是在能源轉型的過程中，尤其是要面對2050淨零碳排的目標，現在應該要「以核養綠、穩健減核」，這才是最適合現階段台灣的能源政策。