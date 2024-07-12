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聯合報黑白集／顧立雄科普地理

聯合報／ 聯合報黑白集
山東艦編隊9日再度「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練。時值美環太軍演，對抗味十足。 （圖／取材自日本防衛省統合幕僚監部）
山東艦編隊9日再度「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練。時值美環太軍演，對抗味十足。 （圖／取材自日本防衛省統合幕僚監部）

解放軍山東艦再出太平洋，次日即有數十架戰機沿巴士海峽飛過台灣東岸。這是賴清德就任後的首次，深受矚目。去年四月山東艦的太平洋首秀，就是到鵝鑾鼻外海執行「聯合利劍」的區域拒止任務。簡單說，首艘參與圍台軍演的中共航母就是山東艦，它首度出太平洋就是為了圍台。

文科防長顧立雄刻意說，山東艦並非穿越巴士海峽，而是走更南的巴林塘海峽；意思是：它沒威脅台灣的意圖。此地無銀三百兩，在民眾眼裡，巴林塘跟巴士海峽就是同一回事。顧部長究竟在為民眾科普地理，還是在幫賴總統壓驚？

賴清德上任第三天，聯合利劍就登場了，當時未見山東艦。這次它再出太平洋，誰敢說它不是來補課的？除山東艦，解放軍艦隊近日大舉穿出第一島鏈，至少三艘○五五型萬噸驅逐艦、四艘○五二D型驅逐艦和四艘○五四A型護衛艦，分由宗谷、津輕、大隅等海峽進入太平洋。西太平洋的情調，已非昔日光景。

美國對此心知肚明，拜登的盤算是拖北約下水，一起幫它圍堵。可能重返白宮的川普卻不做此想，黨綱竟隻字不提台灣。只剩賴總統最神勇，莒光日穿著軍裝，要官兵相信以少勝多不是神話。

這套莒光訓詞，最好能說服川普。因為麥克筆尖般大的台灣，要打贏堅毅書桌般的中國，他的商人腦袋接受不了！

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