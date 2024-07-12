聯合報社論／當進階版槍手碰上口號升級版政府

還有什麼比這更諷刺的事！賴總統方才宣示將打詐、掃黑、肅貪列為三大重點，他的「本命區」就發生台南漁會理事長林士傑在家門口遭轟十一槍的奪命血案。人心惶惶不安，於是喊出「五打七安」口號的行政院長卓榮泰視察刑事警察局，重申掃蕩詐欺和打擊黑道的決心；他才踏出刑事局大門，有黑道背景的威震集團前董座吳明達便在自家三溫暖遭槍擊。

學甲八八槍擊案後，台南儼已成為新的「慶記之都」，誰料又發生林士傑遭當街槍殺的冷血事件，讓人驚愕無言。林士傑並非尋常的漁會理事長，他有過黑道背景，擔任過台南商會理事長，選過台南市議員不成，又推女兒林依婷當上市議員。在台南市議長邱莉莉所涉正副議長賄選案中，林士傑也扮演重要角色。國民黨市議員方一峰就是被他請上座車，林士傑威脅他議長選舉只能投自己或不投票，並向他比出手槍手勢。賄選案四月間一審宣判，所有被告意外地均被判無罪，誰料林士傑隨即死在職業殺手槍下。

由於殺手作案手法嫺熟，犯案後從容逃逸，並接連換車滅證，警方懷疑凶嫌已偷渡出境。此案行凶手法，也讓人聯想起去年桃園角頭郭信一在家門口倒垃圾時遭連轟七槍身亡事件，凶手犯案後設下重重斷點，警方迅即失去線索，研判已偷渡出境。更令人悚然的是，警方認為郭信一案槍手可能是「外籍人士」或外來移工，在複雜的社會經濟脈絡下收鉅額代價充當殺手；只要潛逃出境，即不必背負任何刑責。林士傑被殺後，「外籍人士行凶」之說再次被提及，無論真假，皆令人細思極恐。

林士傑遇害後，檢察總長邢泰釗立即指示成立專案小組，要求集中力量全力緝捕。行政院長卓榮泰也稱，此案是「全國最緊急重大事件」，下令全國同步展開掃黑。由此可見，賴政府對此案的重視程度。即使如此，警檢調迄今未發現凶手犯案的重要線索或跡證，甚至連林士傑可能結仇或遇害的原因都是一團迷霧，有待抽絲剝繭。

更令人意外的是，卓榮泰剛剛下令全台大掃黑，次日台北市大同區又發生威震前董座吳明達遭槍擊事件，包括其司機也中槍。不同的是，此案槍手隨即向附近的派出所投案，自稱在該區經營咖啡館，因不滿遭吳明達放任旗下「小弟」向其索討「保護費」而報復。由於凶嫌說詞漏洞頗多，警方並未採信其說詞，認為背後另有他人指使。無論如何，政府剛宣布掃黑，就有民眾當街開槍報私仇；雖未置對方於死地，但槍枝如此氾濫，一次次掃黑都掃了什麼？

事實上，槍擊案被害的林士傑、郭信一、吳明達等人，早年也都有過黑道背景。且看吳明達的例子，當年因槍殺北聯幫前幫主唐重生繫獄，假釋後以「經營土地開發」及「愛心公益」為名，成立「威震集團」當起董事長。黑道改過自新，自應予肯定；但若只是表面「漂白」，卻仍以索討保護費等手法魚肉鄉民，將不法事業轉入地下，那又截然不同。就像林士傑，如果是藉著政治勢力攀附，來擴大自己的地盤和事業；那麼，台灣的「黑」哪有掃完的一天？

台灣社會結構越來越複雜，利益糾葛越來越嚴重，槍枝氾濫走私不絕，而黑道漂白集團化，還能藉政治和公益自我美化與強壯。政府若不能從根治起，光靠宣示性的掃黑，如何能恢復民眾對治安的信心？尤其，槍手作案手法不斷進化，警方辦案卻是不改老套，政府施政又只剩大話宣傳裝模作樣。老抓不到凶手，到底在掃什麼黑？