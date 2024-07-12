經濟日報社論／電價審議之爭 凸顯能源政策問題

立法院9日召開黨團協商，討論「電業法第49條」修法等案。國民黨團提案將電價審議權轉予立法院；民進黨團則認為電價審議屬於專業，不能以政治來決斷。經濟部長郭智輝則延續前部長王美花的說法，指電價審議可能失去「獨立性」，使電價審議具不確定性，影響台電財務，不利台電永續經營。最終朝野並未達成共識。

國民黨團的提案，「近因」為去年下半年台電累計虧損已近5,000億，按電價計算公式，早應反映燃料成本，蔡政府卻刻意凍漲，讓電審會失去「獨立性」；看守政府的經濟部卻在4月起調漲電費11%，時機選擇落在總統、立委大選之後，本身就是「政治」的考量和決斷。遠因則是民進黨曾嚴批馬政府的油電雙漲，蔡總統也於2016年選前及去年初，為非核家園政策背書，兩次說過「預估十年之內，不會有大幅度調漲電費的可能」，但她八年任內電費卻調漲了35％。

從經濟的角度來看，4月調漲電價，無異是為居高不下的通膨火上加油；而且電價一調漲，偏偏就陸續發生數十次的地區停電事件，進一步激發民怨，也導致在野黨立委質疑是上位的「能源政策」出了問題，從而在4月30日通過凍漲電價決議案。但經濟部口頭表示尊重，卻以實際行動執行電價審議結果，又引發國民黨的政治反應，才會進一步提案修正電業法第49條，電價漲跌「須經立院同意」。

從上述的前因和後果看出，4月電費調漲引發爭議，始於民進黨在野時將電價調漲，操作為政治議題而作繭自縛，上台後就不得不侷限於政治考量。就像民進黨當初抨擊馬政府進口美牛，上台後反而進口美國萊豬，今是打臉昨非如出一轍。

而且，從電價審議的專業來看，蔡政府2017年公告電價計算公式，但蔡政府過去八年內，能源政策和電費計算公式自相矛盾，經濟部常常球員兼裁判，甚至越俎代庖，對電審會傳達政治指示，並未尊重電審會的專業及獨立性。

例如，費率公式的相關計算因子中，包括購電、輸配電及公用售電支出，若按規定計入「合理利潤，並反映成本」，台電怎會自2022年起每年發生2,000多億的虧損？有累積虧損待彌補期間，投資報酬率上限可調高為5%，但經濟部或電審會有容許台電調高投報率嗎？

再就反映成本而言，應按電力供給過程反映於各類用戶電價，落實使用者付費，也就是成本上升應由用電者多繳電費，但經濟部卻透過稅收撥補台電就違反此原則。連八次「凍漲」，不就是該漲而不漲，違反自己訂定的費率公式，電審會又有何獨立性可言？前部長王美花說，4月電價調漲，最大的用戶調幅最高，但也只接近台電的成本，代表其他類的電費調漲，都遠低於台電的相關成本。不就代表經濟部的政治決斷，戕害了電審會的獨立性，並使電價審議結果具高度不確定性？

此外，經濟部設定台電的電價績效指標，包含穩定供電及節電減碳二個面向，問題是上位的「非核家園」能源政策出了問題，放棄「夠、穩、廉、潔」的核能，造成成本上升 （綠能及化石燃料不廉），供電受天候影響（綠能不穩），火力發電例如天然氣接收站，很難通過環評（不夠），煤、油、氣發電占比高達八成，增加排碳及空汙 （不潔），讓台電當了錯誤能源政策的冤大頭，目前發電成本約一度4元，每賣一度電就賠1元。將來核電歸零之後，豈不是更影響台電財務調度，不利台電永續經營？

因此，當前電價問題的解決之道，在於能源政策要從「專業」出發，擺脫神主牌的政治性束縛，定調在「夠穩廉潔」的能源結構上。其次，在電價審議方面，提升電審會的獨立性跟專業性一樣重要，有必要增加專家學者的比例至三分之二以上，且由各政黨按比例推薦，才能擺脫政治考量。