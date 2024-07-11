聯合報黑白集／穩供電要靠移工？

停電成為生活日常，政府的「不缺電」神話已變成笑話。前天金門全島大停電，交通癱瘓，辦公場所停止運作，四萬多戶居民罵翻。隨後，AI設廠熱區高雄也停電，兩萬多戶民眾被迫忍受酷暑。當天凌晨，國門桃園機場也停電，連航班資訊都無法顯示。

台灣自詡是晶片大國，談起電力卻目光如豆。民進黨錯誤的能源政策，把台電從「金雞母」榨成賠錢貨，把跳電責任推給蛇鼠鳥獸，把天空變得灰濛濛，讓民眾和產業天天提心吊膽。如今跳電跳不停，政府又推給「缺工」，說是設備老舊、線路故障卻無足夠人力維修。經長郭智輝說，台電得趕快引進「移工」。

賴政府知道自己有多扯吧！便宜穩定的核電廠，非要把它關掉；如今，無能張羅電力的台電，竟要等不知人在何方的移工來幫忙穩定供電。這種鬼藥方，郭智輝開得出來，台電人員都不敢相信。他們質疑，移工言語不通，聽不懂指令，叫他們去維修電路「會鬧出人命」。

說穿了，跳電不斷，是因為台電知道電力不足而經常性減壓供電，操到設備和線路無法正常運作。政府看到「線路故障」的藉口這麼好用，誰還去管電力輸送系統是否妥善？最可笑的是，過去移工主要是提供三K傳產使用，現在竟連台電都得靠移工。莫非，以後停電，將多了「真人」當藉口。