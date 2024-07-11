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聯合報社論／賴清德一舉四得，蔡英文間接損害

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桃園市前市長鄭文燦涉貪案。記者季相儒／攝影
桃園市前市長鄭文燦涉貪案。記者季相儒／攝影

鄭文燦因桃園市長任內一樁收賄案，丟官並身陷貪汙之災；兩度交保，院檢間激烈拔河，更加深其命運凶險。耐人咀嚼的是，七年前的舊案捲土重來，顯看準從蔡政府到賴政府的交替有隙可趁；賴總統一句「非法就查辦」的談話，更支撐著檢察官的底氣。但人們看不懂的是，交保金額從五百萬提高為一二○○萬元，到底意味著什麼？

觀察前後兩位羈押庭法官與檢察官的舌戰，院檢雙方都認同鄭文燦「收賄」的嫌疑重大，這點歧見不大。至於檢察官指控的洗錢、洩密及勾串滅證罪，法官則認為「釋明不足」，因此雖提高交保金額，卻不同意收押禁見。法院的裁定或許有理，檢方質疑「洗錢」的證據力確實較薄弱。但問題是，「送錢的被收押了，收錢的卻不必」的雙重標準，仍是民眾心頭難解之惑。多數民眾可能臆測，鄭文燦與法官關係良好，才會押不了他。

事實上，撇開院、檢對收押的歧見不談，光就雙方都同意鄭文燦涉嫌收賄這點而言，他恐已在劫難逃。至少，他個人的政治生命前途已經黯淡。萬一有人再藉機爆出他其他弊案，這位被政壇稱為綠營「大阿哥」的人物，未來勢將官司纏身，甚至步上陳水扁的後塵。

近日，民進黨廉政會已宣稱，如果鄭文燦被羈押，他將遭到「停權三年」的處分。「三年」的定調，殊堪玩味。這意味，即使鄭文燦想要參加二○二六年的縣市長選舉，機會將被剝奪；至於二○二八的總統大選，機會則完全渺茫。不知是否因為如此，桃園地院選擇提高他的交保金額而不收押，留他一條政治生路。

過去十年，鄭文燦一路風光，扶搖直上。如今，一夕之間權力光環熄滅，也是他該接受品格檢驗的時候了。如果為了區區五百萬元賄款，即輕易葬送了自己一生的努力和英名，那實在太不值得。尤其，根據檢方掌握的監聽紀錄，送賄者把錢送進官邸「塞在桌子下」，並比出「五」的手勢，鄭文燦用台語答稱「哉啦哉啦」（知道知道）；這樣的罪行，能用一年後「把錢還回去」一洗清白嗎？

鄭文燦收賄案發展至此，不止是一樁司法案件，也是一項重大政治事件。觀察事件發展，從中獲利最大的不啻是賴清德總統，他趁此一舉掃除了黨內最大勁敵，兼收「肅貪」的美名。與此同時，前總統蔡英文則被掃到颱風尾，暴露了她對鄭文燦的不當寵溺，以至有今天。至於在野黨，則必須繃緊神經，以免司法之箭隨時轉向伺候。

簡單地說，對賴總統而言，這次鄭文燦遭法辦，無論結局如何，他已「一舉四得」。第一，於己，他除掉個人的心頭大患，下屆總統選舉黨內不會再有人和他爭鋒。第二，在黨內，他拔除「英系」最大餘孽，黨內各派系將爭相對他歸心表忠。第三，對國家，他展現了「肅貪」的決心，可贏得民眾掌聲。第四，在政治上，賴政府上任後迄今缺乏作為，可藉此有效轉移社會焦點和口碑；更妙的是，司法之箭可以隨時指向藍白兩黨。

賴清德日前罕見地就此案公開喊話，要求司法「遇到非法就辦」，表面上是在呼應民意，實則是在指導辦案，並將此案定調為「非法」。七年前的舊案重辦，弦外之音在暗指蔡政府時代的包庇或放縱，當年的兩任法務部長邱太三與蔡清祥最近都遭到點名，是否涉及阻擋此案的偵辦，才使它一拖七年。當這層關係被點破之後，蔡英文對鄭文燦的百般寵信和提拔，也就難免受到了質疑。因此，這就對蔡英文及蔡政府威信構成了間接傷害。

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