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聯合報黑白集／鄭百億怎敵黑金腐城
鄭文燦貪汙舊案業力引爆，賴清德不顧總統之尊，竟對個案指導辦案。任憑燦哥八面玲瓏，法院有人，仍被裁定提高交保金額至一二○○萬。奇怪的是，賴總統亮劍肅貪，台南本命區竟槍聲大作，府城鄉親驚嘆：「怎麼又是光電案那批人！」「黑金腐城」和「鄭百億」搶戲，是在比爛。
查辦本黨貪官，賴總統一派正義凜然；但對「作夢好地方」搖身「慶記之都」，卻默不吭聲。阿燦雖貪得無饜，也就蔡英文執政那八年；但台南黑金腐弊，至少上溯至十多年前的賴市府。賴市長發照給大樁腳倒爐碴，愛將陳宗彥八度接受性招待，陳凱凌藉光電開發貪汙索賄洗錢。府城變色，都快讓人認不得了！
台南的腐，比桃園猶有過之。鄭文燦市府接單收賄，繞著農地、航空城、工業區與捷運圖利分肥；台南則是府會聯手，魚塭生出爐碴、土方和光電板。同是點土成金，台南用黑槍加速煉金。桃園的貪多出自市長個體戶，台南的腐則由派系、黑道和黨政民代交織共生的集團分工，規模差很大。
林士傑被當街槍殺，民眾直呼巧得可怕。賴清德剛扳倒鄭文燦立威，大本營立刻被滅一員大將，又正是議長賄選案被縱放的關鍵人。總統本命區黑金閃閃，腥風血雨，好意思高喊打貪掃黑？
物必自腐而蟲生。蟲蛆得道，今日腐城，明日腐國。
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