經濟日報社論／家族辦公室競賽 台灣遠遠落後

根據外資瑞士銀行統計，台灣2023年億萬富豪人數從39人增加到46人，寫下亞洲第四，雖次於中國、印度和香港，但超越新加坡的41人、日本38人以及南韓的32人。台灣億萬富豪總財富成長31.2%，達1,224億美元，每一位億萬富豪平均手握26億美元財富，超過2022年的23億美元。

這些大戶的理財與一般人不同，過去歐美盛行的「家族辦公室」（family office），正在亞洲風行；所謂的「家族辦公室」是指為超高淨值的客戶提供全方位財富管理和家族服務，平均一間家族辦公室每年操作150萬美元的進出，至少需要有1億美元流動資產，少於這個標準，就不需要設立家族辦公室，不如聘請律師與銀行來處理，比較划算。

儘管台灣的銀行積極推展私人銀行業務，希望能夠爭取到這些家族辦公室的資金，但是卻遠遠競爭不過新加坡與香港，過去20年亞洲的家族辦公室業務，主要是新加坡與香港兩地在競爭，目前香港有超過2,700間單一家族辦公室，比新加坡多出近一倍。香港2020年財富管理規模為1兆美元，而新加坡則為7,900億美元。

在疫情之前，全球家庭辦公室所管理的資產約為5.9兆美元，疫情之後，總金額更多，主要由於大陸防疫所採取的封城極端措施，讓富人受不了，紛紛向海外轉移資產，再加上大陸經濟情況逆轉，資金持續外流。

台灣這幾年由於兩岸緊張，地緣政治風險，許多富豪紛紛長遠布局，資金開始轉移至海外，愈來愈多家族考慮布局海外辦公室；此外，台灣早期家族企業往往靠著自己的規劃，培養接班人，但近年來，二代與三代各有想法，不見得人人都喜歡進入家族企業，家族辦公室的需求因應而生；再加上台灣的企業會在新加坡設立家族辦公室的同時，同時也考量將第二製造基地搬遷到東南亞，而以新加坡為企業營運的第二總部。

2020年之後，新加坡與香港競爭設立家族辦公室，已經白熱化，香港政府還在2022年施政報告中定下目標，在2025年年底前協助至少200間家族辦公室在港設立或擴展業務；香港立法局並通過為單一家族辦公室制定的稅收優惠法案，規模超過2.4億港元的家族投資控股公司，投資利潤可免稅。

在積極吸金招商的動機下，也造成部分流弊與詐騙案例。香港最近就發生「阿里王子」詐騙案；3月港府「裕澤香江」高峰論壇，有一位嘉賓自稱杜拜統治者是他的叔叔，宣稱要投注3億美元在香港的家族辦公室，最後一場空，不僅資金沒有到位，杜拜王族的身分也是杜撰的。

新加坡去年則發生超大洗錢醜聞，十人被捕，超過22億美元被盜匯，這是因為家族辦公室有減稅的優惠，所以很容易變成洗錢的工具，新加坡現在已經加強法令監管，兩度提高了對家辦資產管理規模的門檻，從原先的250萬星元（約184.6萬美元）到現在的2,000萬星元（約1,475萬美元），也使得最近中國資金來新加坡設立家庭辦公室的熱度稍退，轉往香港申辦。

對於吸收外來資金，家族辦公室的設立，本是一個立竿見影的吸金大法，促進本國經濟的發展，但是本身也必須有足夠的條件，包括資金相對安全、投資環境良好，以及有嚴密的金融監管，台灣的銀行與金融環境，並沒有辦法與香港與新加坡相比，因此也無法參與家族辦公室的競爭。

香港與新加坡正在吸引台灣的資金前去，這對台灣的經濟自然會造成負面影響，這是個殘酷而現實的競賽，金融當局不應把台灣企業設立海外家族辦公室，視為洪水猛獸，走回管制資金的老路，而應該視國際資金為自然往來，要想辦法參考香港與新加坡的法律制度，讓更多原本就屬於台灣的資金回來，甚至可以爭取中國大陸、香港與東南亞的資金。