經濟日報社論／建立前瞻公部門薪酬制度

行政院日前通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，最大亮點是將推動護理師的三班制、提升薪資待遇和工作環境，以徹底解決護理師長期不足的問題。行政院所以會有這項舉動，是因疫情後醫護界鬧護理師荒，已嚴重影響到醫療產業的運作─全台30萬名領有執照的護理師，目前只有六成（約18萬人）從事這個職業；各地都有醫院因缺護理師，而無法提供服務，也讓急診室人滿為患。面臨這股「關床潮」，加上蠢蠢欲動的各種新疫情，問題很可能急速惡化，終於讓行政院痛定思痛，下定決心解決這個攸關民生、且已引發民怨的醫護問題。

然而，護理師薪資偏低的惡劣工作環境，會受到政府正視處理，是因其嚴重後果就在眼前，不能無視其存在必須加以解決。若問題不是如此明顯，政府通常是能拖就拖，要拖到問題嚴重到無以復加，才會處理。舉例而言，「警勤加給」28年未能調整，大學教授的「學術研究加給」也有十年未調，偏低的待遇被鄰國同行笑稱為「丐幫」。直到去年政府才開始處理，「警勤加給」從去年7月起調高15%、教授「學術研究加給」從今年起提高15%，就是因為兩種職業已產生嚴重缺額或素質嚴重下滑，已影響運作和發展，才讓政府有所動作。

這其實是目前政府施政上的重大問題，幾乎絕大多數公部門的待遇，都是長期未能調整，幾年一次的微調也根本跟不上通貨膨脹，一旦拖到問題極為嚴重時才來處理，造成優秀人才不斷離開公部門，而參加國家考試想進入公部門的人數逐年下降，十年來已降了一半，公務員的平均素質堪憂。但決策者不願承擔民意壓力，長期因循怠惰，公部門的實質待遇逐年下滑，出了嚴重問題時才來思考解決，已形成另一種「國安問題」了。

其實，沒有高素質的公務員來前瞻規劃和執行國政，社會付出的代價相當巨大。例如，「數位身分證」的錯誤方案叫停，一下子就讓國家損失不下10億元，必須由全民埋單。政府沒有能幹的官員全力打詐，全民每年被詐騙的損失，豈止是官方公布的數十億元，真實金額可能高達數百億元甚至更高，更別提某部會居然將全國個資外流的嚴重問題，又豈是節省一些待遇所能比擬呢？

目前，政府處理公部門待遇的模式，停留在「會吵的孩子有糖吃」的模式，哪種公部門職業叫得大聲、獲得媒體和民意支持，就會優先處理，其他職業就繼續拖下去，這豈是一個「先進經濟體」該有的處理問題方式？行政院應該責成人事總處，仔細研究其他先進國家，公務員各行各業的待遇占各國平均薪資的比例，來客觀評估目前台灣公部門的待遇是否真的偏低，如果是的話又偏低多少，再以一個可以接受的時程來進行調整，來處理這個嚴肅但卻極為重要的問題。而既然是由全球比較得來的結論，應該可以獲得民眾支持，特別是這幾年的財政都是明顯超收的狀況之下。

如果行政院繼續不嚴肅處理這個問題，那麼考試院透過「銓敘部」負責「公務人員任用、陞遷、俸給、考績、激勵…」，也應該對這個問題做點實事，主動積極地對上述模式進行研究和規劃，讓行政院必須承受，順便將這個冷衙門「炒熱」，免得外界天天吵著要廢掉看起來「無事可做」的考試院和監察院。其實，立法院即將就賴總統提名的考試委員行使同意權，立法委員可以在審查時就此問題提出詢問，讓考試院獲得民意相挺，進行公部門人事上的重大改革，成為提升我國公部門素質和施政品質的重大契機。