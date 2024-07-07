聯合報黑白集／護漁，誰軟弱？誰幼稚？

就在大陸海警扣留澎湖大進滿八十八號漁船，賴政府尚不知該如何應對之時，日本公務船也登上基隆福洋二六六號漁船扣人。不少人只看到繳罰款即放人的「台日友好」，卻無視於賴政府的對日軟弱。

對比兩起事件，大進滿號於福建周邊並非我方管轄水域作業，又違反陸方休漁規定，但海巡署仍勉力護漁，甚至不顧後果闖進陸方內水。陸方可謂法理情兼占，難怪賴政府先是色厲內荏，後則低調處理，高層更似神隱。

反觀福洋二六六號是在彭佳嶼東北方我方暫定執法線邊緣作業，離日本本土或離島都遠著咧！船東主張那裡屬重疊經濟海域，不認為越界。但賴政府有責釐清是否違規兼護漁的船艦在那裡？駐日代表處又在那裡？漁民被迫繳交六百萬日圓罰款獲釋，那叫花錢贖身，那來友好？

以往台日為了釣魚台主權與漁權沒少衝突。馬政府時期甚至出動軍艦護漁，卻遭當時「準駐日代表」謝長廷認為有不惜打仗之意、批評不妥；綠營人士更要求「停止這些幼稚行動」，完全無視於馬政府任內還簽了對等互惠的台日漁業協定。

賴政府對陸「一支喙啾啾叫」兩國互不隸屬，遇事卻「時到無半步」；對日高唱台日友好，實則不敢得罪、任其揉捏，讓漁民大罵「政府是吃屎的」。究竟誰軟弱？誰幼稚？誰出賣漁民？