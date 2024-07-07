聯合報社論／美國民主的啟示，台灣民主的殷鑑

看過美國總統第一場辯論的人，恐怕都會瞠目而問，美國怎麼了？美國民主怎麼了？

八十一歲的拜登，說話中氣不足，陳述時而打結，時而口吃；七十八歲的川普迴避大部分問題，只有負面攻擊，缺乏實質政策。然而這兩個人之一，在十一月五日後可能主導美國政治及世局走向。美國許多選民已陷入焦慮，因為他們不想在這兩人中做選擇，但又苦於沒有其他選擇。

美國在二次大戰期間投下大量人力與資源，協助同盟國贏得戰爭，再經歷東西冷戰對峙、柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，進一步確立了美國的盟主地位；美國也成為世界警察，韓戰、越戰、阿富汗、中東等戰事，無役不與，其中不無美國對民主制度與經濟、軍事實力的自信。

然而盟主的風光，並不表示美國解決了國內的問題。因為自由貿易而衍生的勞工就業問題；因為墮胎而衍生的婦女生育權問題；因為邊境管制而衍生的大量移民問題；因為黑白糾紛而衍生的種族鬥爭問題。這些問題彼此激盪，積重難返，更暴露了民主制度設計中只算選票的缺點。於是民意代表和公職候選人不用心籌劃問題的解方，只知用民粹召喚選民的激情，藉此贏得選舉，掌握資源，恣意揮霍。

過去美國共和民主兩黨在重要議題上容或有不同見解，但不至抵死互不相容。美國參院甚至被稱為「世界上最會斟酌的機關」。此說雖有取笑參院常常拖延議題的處理時間，但也顯示國會在重要法案上縝密斟酌的功能。時至今日，國會議員針鋒相對，彼此視如寇讎，粗糙立法，互相指控，早無昔日「揖讓而升，下而飲」的風範。

至於總統選舉，品質更是每下愈況。許多人可能對當年尼克森和甘迺迪的辯論仍有印象，一九六○年尼克森在辯論時滿頭大汗，緊張情緒溢於言表；甘迺迪輕鬆獲勝，年方四十四歲即登總統大位。今年的總統辯論不忍卒睹，尤勝當年；兩位老先生互罵傻子、騙子、魯蛇的場面，全球領袖看了不知是何滋味，這就是今年將產生的民主世界領導人嗎？

美國民主的強大，要靠紮實的中產階級、多元的公民社會和自由開放的體制做支撐。當社會偏向貧富兩極化、種族兩極化，中產階級和公民社會則塌陷。政治人物如只用民粹式口號化約社會經濟問題的複雜性，炒短線討好選民，更會加速兩極化現象，社會陷於拉扯對立僵局。這樣的政治人物，原只出現在國會少數的選區和公民團體，如歐巴馬總統時代的茶黨，立場極端，雖未成大氣候，已在民間埋下火藥線。等到川普出世，競選總統，美國社會對立的局面終於浮上檯面，如火燎原，燒炙這個建國近二百五十年的民主國家的靈魂。

再回頭看看這場辯論：一個七十八歲的候選人，私德敗壞，官司纏身，但他是共和黨人重返白宮的希望，是「美國再度偉大」的象徵；另一個八十一歲的候選人，年老力衰，步履蹣跚，卻承擔了反川普執政的焦慮和惶恐，陷入進則年邁，退則戰敗的難局。這場辯論非常具體且圖像化的凸顯美國民主的問題與危機。

總統選舉是選民希望看到未來四年美國社會和諧強大的契機，但雙方選民都只能看到對方當選後的國力下滑和淪落。有人說民主制度有自我療癒的功能；有人說民主的問題要用更多民主來解決。但現在看到的現實是：民主的問題，只用更多的民粹來解決。這場辯論對台灣選民來說，究竟是一個預言，昭示台灣民主體制的未來；還是一面鏡子，折射一個警醒的啟示？答案也只有在選民心中。