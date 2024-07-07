經濟日報社論／注意日圓進一步貶值風險

日圓持續走軟對於工具機、工業原材料等相關產業帶來沉重壓力。儘管日本政府在4月底干預，投入史上最高金額9.7兆日圓，但效果只有兩個月，6月底日圓再度回測4月底的1美元兌160日圓關卡，並跌破161日圓，創37年來新低點。這波再走低，日財務省並沒有動手，日本媒體開始問，160價位是新常態嗎？

6月底這波走貶，日本政府沒有馬上干預的原因有二。首先，6月底剛好是第二季末，日企通常在月底跟季末有買美金付款海外的慣例，因此日圓走低，有其季節性因素。此外，作為一個主張自由經貿的經濟大國，三不五時干預匯市，不是一件光榮的事。因此財務省干預匯市的檯面上理由，永遠是因為匯率短期過度波動而非日圓過貶。4月底干預時，日圓十天之內從154日圓急貶到160，因此師出有名。

但6月下旬十天內降至161，難說是過度波動，加上美國才在6月20日宣布，將日本列入匯率操縱國的監控名單，考慮到美國的觀感，日本很難在6月底介入匯市。

簡言之，在美國關注的情況下，只要日圓是緩慢走貶，沒有急遽波動，財務省便缺乏介入的「大義名分」。因此日本市場逐漸出現，日圓短期內恐怕會維持在160以下並持續走弱的看法，法人之間預估到9月時跌到163或甚至170的意見都有。

日本的外匯市場氣氛，在6月份歷經了很大的轉變。5月中旬日銀突然減少國債購買額度，10年國債利率迅速攀升，5月底走到1.1%的13年來高點。在5月日銀突然轉鷹的背景下，當時市場預估，6月中旬的日銀金融政策決定會議，會宣布減少購買國債額度。

市場原來期待日圓走強，有「日圓先生」封號的日本前財務官員榊原英資當時就指出，日圓將大幅上漲，年底前將來到1美元兌130日圓；但沒想到6月中旬的日銀政策會議是雷聲大雨點小，最後只是宣布將要減少購買國債，但實際減少額度要到7月會議才公布。會議結果讓市場大為失望；同時市場也瞭解到7月底的政策會議，主要工作是公布國債減買計畫，市場關心的政策利率升息，恐怕是要延到9月會議才會有機會。雖然日銀植田總裁近來不斷強調，國債減買計畫與調升政策利率兩者並不衝突，7月政策會議兩者並行的可能性仍然有。但這兩個政策分別影響長期與短期利率，市場不太相信，態度已經轉鴿的日銀會在7月份同時去刺激長期與短期利率。

此外，岸田政權6月釋放出來的訊息，也暗示著首相官邸期待一個弱勢日圓。弱勢日圓對於日本來說，雖然會造成進口物價高漲的缺點，但同時也帶來出口與觀光產業的榮景。財務省7月1日公布去年度稅收，創史上最高的72兆日圓，是日圓貶值帶來經濟與企業繁榮的最佳證明。

面對弱勢日圓帶來高物價的缺點，岸田首相在6月21日宣布，8月起將再度對電費與瓦斯提供補貼。這意味著岸田政權希望以補貼來舒緩通膨壓力，而非施壓日銀升息來帶動日圓升值。

自民黨將於9月進行總裁選舉，岸田應是期待弱勢日圓，加上暑假的旅遊旺季，讓岸田在選舉之前有好看的經濟成績單。首相官邸的政策表態，自然是降低日銀7月升息的可能性。

總結來看，日銀6月的態度由鷹轉鴿，改變市場對於日圓走向的評估，到了6月底、7月初1美元兌160日圓已經成為新常態。我們要注意的是，如果7月底的日銀會議，日銀揣摩岸田政權意向，宣布極鴿派的國債減購計畫，有可能發生日圓急貶；但隨之而來的財務省介入的可能性極高。7月底日銀會議後，可能的日圓大幅度波動，產業界需做好準備。