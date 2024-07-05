經濟日報社論／加速金融科技發展 要加把勁

台灣金融科技監理沙盒創新實驗專法：「金融科技發展與創新實驗條例」於2018年4月開始施行，並受理監理沙盒申請案。統計至2024年5月，金融監理沙盒實驗申請案共計16件，核准九件且已出沙盒，共四件已落地，否准二件，自行撤回申請共四件。值得關注的是，近三年來沙盒陷入掛蛋的窘境，可見台灣金融科技發展不但牛步化，且創新動能成效亟待改善。

有鑑於金融科技發展陷入瓶頸，金管會新任主委彭金隆5月首度赴立法院財委會進行業務報告時，特別宣示要在既有組織架構下研議增設專責單位，以滿足金融科技創新、市場發展等需求，亦即評估先設「第五處」（金融創新處），來因應目前需求。彭主委是基於「要先跨出第一步」的考量，雖然務實，但對金融科技長期發展之助益恐怕不大，也難達成外界的高度期待。

日前金管會官員表示，雖然外界強烈建議應設立「金融科技創新發展局」，然而此將涉及中央行政機關組織法的規範，困難度頗高。若採增設「金融科技創新發展處」的折衷辦法，則僅需修訂金管會的相關規定，相較於設「局」容易許多，增設後的人員及規模，可以比照目前金管會其他四個處來設計。

事實上，增設「金融科技創新發展處」之做法看似相對容易，但因位階相對於局來得低，而金融科技的發展涉及銀行局、證期局及保險局相關業務及法規，在推動金融科技創新運用時，如果需要修改三個業務局主責法規，在會內協調時不易站在平等位階上，這恐將導致金融科技創新業務推動曠日廢時。

再者，金融科技常常是以跨領域的商業模式來運作，所牽涉之主管機關往往不在少數。例如：技術面的規範、法規面的制定、業務面的整合、洗錢防治等，其主政機關乃分屬不同部會，雖然金管會在2020年8月所發布的「金融科技發展路徑圖」中，規劃強化其「創新中心」，來作為涉及相關金融科技發展之跨部會單一溝通窗口，但是根據過往經驗，跨部會整合要有效率並成功運作，整合者之位階相當重要；如金管會如能以新設「金融科技創新發展局」當作跨部會單一溝通窗口，將因位階大幅提升而有助於和其他部位進行平行溝通協調。

此外，日前金管會彭主委表示要推輕量沙盒，亦即要擴大金融科技試辦業務的範圍，試辦業務範圍要擴及到主管機關可決定的法規面，譬如自律規範、審查要點、應注意事項、行政規則等，皆是金管會可以主政，故不需修法或立法，試辦將可以大幅擴張，應可讓金融業與科技業有更大合作空間的可能性，將能夠加速金融科技發展。

對於彭主委欲推輕量沙盒的想法，我們認同亦支持，但也要提醒推輕量沙盒雖然能夠有限度幫助金融科技發展，但是對台灣金融科技獨角獸的培育是毫無助益的。 由過去試辦核准個案觀之，其創新力度及作法相對微小，很難以大破大立方式引用新科技，提出令人耳目一新，且有利實踐普惠金融的創新性服務。

金管會短期推動輕量沙盒，來活絡目前金融科技發展，只能算是一種權宜措施，就長遠發展的角度來看，金管會應致力於改善監理沙盒審核程序及友善科技新創業者入沙盒的環境，也可以修訂「金融科技發展與創新實驗條例」，讓更多金融業或新創業者，提出令人耳目一新的創新性金融服務且願意進入沙盒實驗，才有機會培育本土的金融科技獨角獸。

總而言之，要解決金融科技發展牛步化的問題，一方面除了要設立位階較高的「金融科技創新發展局」，另一方面在短期推動輕量沙盒外，並修法以與時俱進；若能更進一步，由行政院指派副院長或相關領域政委，來協調整合跨部會發展金融科技相關事宜，那麼台灣金融科技發展必能一展新局。