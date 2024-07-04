聯合報社論／漁船被押，政府哪個部會能交涉放人？

澎湖籍漁船「大進滿八十八號」二日晚間在金門東北角海域捕撈小管時，突遭大陸海警船登船檢查，隨後被強行帶回晉江圍頭港。海巡署接獲報案後，曾派三艘海巡艇馳援，但遭大陸七艘海警船包圍阻攔，只能眼睜睜看著我漁船被帶走。據了解，目前為大陸「伏季休漁」季，而該船被登檢的位置距離福建晉江僅十一．二浬，恐已「越界」，並違反大陸休漁規定。

儘管報導稱「大」船是在金門東北海域捕魚，但檢視地圖，其地點正是在晉江的圍頭灣海域。當時現場有數十艘漁船在此作業，但大陸正值休漁，可見都是台灣漁船前來捕魚。至於陸方為何只帶走「大進滿」，原因之一，應是該船已實質踰越十二浬的領海界線；原因之二，陸方意圖「殺一儆百」，警告所有台灣漁船要尊重其「伏季休漁」之規定；原因之三，旨在回敬賴清德的「新兩國論」，以及稍早福建漁船在金門遭追捕翻覆二死懸而未解的事件。

此次事發之後，賴政府的處理可謂荒腔走板。海巡署第一時間救援不成，只稱後續的交涉將由陸委會和漁業署透過兩岸管道與對岸交涉放人，海巡署並呼籲對岸「不要用政治因素處理」。海巡署自己政治化，卻要求別人不要政治化，如何解決問題？尤其，陸委會近期對陸強硬談話、對內警告人民，刻意提升赴陸旅遊警示，與海基會希望促成兩岸交流的善意背道而馳，如此立場，對岸會接受其交涉嗎？

再看漁業署的態度。漁業署長張致盛在立院答覆立委質詢，稱該海域平日就是澎湖漁船的作業海域，兩岸之間的重疊海域本來就是「兩岸漁民共同作業的區域」。這話說得臉不紅氣不喘，如果兩岸是在和平年代，或許還說得通；但如今賴清德把兩岸關係搞成僵峙之局，張致盛卻還在大剌剌談「共同作業海域」，這是失聰還是失明？更何況，大陸漁船正奉命「休漁」，台灣漁船如果趁此跑到對方家門口打撈，就應該趕快釐清真相和責任。

中國大陸的伏季休漁政策已實施近卅年，範圍遍及黃海、東海及北緯十二度以北的南海，全國十二萬艘漁船皆返港不再捕魚，各區時間不等。這次福建發布的休漁令，規定五月一日起的三個月為休漁季，中外船隻皆須遵守。休漁目的，在讓各種海洋漁類有休養生息的機會，也是促使海洋生態永續繁衍的人道作法。試想，如果換成是台灣正在休漁，對岸漁船卻跑到我們家門口撈捕，台灣人能善罷干休嗎？過去，陸方無論是基於民族感情或統戰需要，對台灣漁船休漁季的捕撈行徑抱持容忍；但當兩岸關係鬧到不可開交，每天彼此噴發的都是仇恨語言，「大進滿」號如果闖入對方領海，被逮到機會還不以牙還牙嗎？

五二○以來，賴政府上上下下好發宏論，都聲稱是為了國家「尊嚴」。但他們的尊嚴，換來的卻是人民的壓力和痛苦；他們逞一時之快，卻暗藏著全民兵燹之災的凶險。如今，漁民有難，海巡署的快艇解救不了；當漁船被押解回對岸，甚至連什麼部會有能力交涉救援都成疑問。