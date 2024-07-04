經濟日報社論／區域經濟整合需重整旗鼓

近年來台灣區域經濟整合處處碰壁。隨著邦交中斷，我國與尼加拉瓜、薩爾瓦多及宏都拉斯的自由貿易協定（FTA）也隨之終止；與巴拿馬在斷交後FTA雖持續，但只侷限在關稅減讓部分，其他功能幾乎全面停擺。如何突圍？政府應有更務實的作法。

我國在2013年與紐西蘭及新加坡兩個非邦交國簽署FTA，在全球經貿環境劇變，許多規定需與時俱進下，台灣全力推動建構FTA 2.0升級版，但此兩國反應冷淡；反觀中國大陸與紐西蘭及新加坡均已完成FTA升級版。

中國大陸的干預，是台灣區域經濟整合無法開疆闢土，守成更是不易的原因。中國大陸不但阻礙台灣參與區域經濟整合，也以台灣禁止大陸產品進口形成貿易壁壘為理由，逐步廢除海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。目前已約有四分之三的早期收穫出口喪失關稅優惠，ECFA已經是名存實亡。

由於既有FTA效益不斷受到侵蝕，台灣目前FTA的涵蓋率，即出口產品享受FTA優惠關稅的比例已經低於10%，遠落後於其他國家，對出口影響不小。

台灣拓展新的FTA也困難重重，例如中國大陸全力阻止台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），多次以主權因素，否定台灣的資格。最近中國大陸總理李強訪問CPTPP成員澳大利亞、紐西蘭，以及馬來西亞，除了爭取這些國家支持大陸加入CPTPP外，也必然會要求這些國家不要支持台灣。CPTPP今年將在加拿大召開執委會，會討論中國大陸及台灣申請案，對台灣將是一大考驗。

面對中國大陸排山倒海，全面性圍堵下，台灣必須尋求突圍。現階段仍應以加入CPTPP為首要優先，但應擺脫過去與大陸相互否定，指責對方不夠加入資格的格局；而應改變策略，以台灣可以對CPTPP的貢獻為出發點。台灣由於經濟規模有限，對於CPTPP成員吸引力不在於市場開放，而是強調產業優勢，強化對區域供應鏈整合的貢獻。CPTPP第22章雖規定應強化供應鏈發展，以整合生產、促進貿易及降低成本，但迄今並沒有具體的措施。

與CPTPP成員相比，台灣製造業實力屬於前段班，半導體相關產業更是各國爭相拉攏合作的對象。台灣應主動倡議推動供應鏈韌性工程，推動區域內的產業合作，使CPTPP成員可以強化其製造業實力，降低風險以確保經濟安全。

申入CPTPP是一長期奮戰，台灣在短期應以「堆積木」的方式推動區域經濟整合。台灣主張堆積木的方式為時以久，但未來應改弦易轍，採取新的推動模式。首先應配合國際脈動，推動建立功能性的協議，例如關鍵礦物，以及綠色能源，均是可以切入的領域。台灣缺乏天然資源，但可由創造天然資源附加價值、完善供應鏈的角度，爭取與天然資源豐富的國家合作。

台灣應由過去「資源共同分享」的角度，轉為「產業共榮發展」的方式。例如經濟部所倡議的「境內關外」，以及「境外關內」的國際布局策略，也應納入台灣「堆積木」方式參與區域經濟整合的重點，但應有更細緻的做法。

目前「境外關內」是帶領台灣製造園區走向世界，在他國打造海外工業區，但仍是以由台灣產業利基為出發點的供給導向。而未來應結合當地國的資源，配合其產業發展的需求導向，才能提升他國合作意願，最終使台灣雖無FTA之實名，卻可享有「境外關內」的實質優惠。

至於「境內關外」，主要以吸引外資的方式，使世界走進台灣。台灣也應跳脫過去框架，提供外資更優惠待遇，排除各式障礙，並使外資確實能享有「境內關外」的待遇，才有可能奏效。

總之，在全面性FTA不可能一步到位下，政府應循序漸進，以多元化途徑，盡力完善台灣區域經濟整合的拼圖。