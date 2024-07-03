聯合報社論／大法官須守護憲法，勿再當民進黨附隨組織

賴政府為阻擋「國會改革法案」，四路並進遞狀聲請大法官判決違憲，並以暫時處分凍結施行。外界雖疾呼大法官審慎處理，但大法官卻以超乎尋常的速度受理、分案審查，配合執政黨的腳步。蔡政府時期，大法官的表現屢遭質疑形同民進黨「附隨組織」；如今他們仍一味迎合執政黨，而不見其守護憲法之風骨。

現任十五名大法官皆為前總統蔡英文提名，其中，司法院長許宗力有再任之違憲爭議，其他大法官意識形態欠缺多元，均受到質疑。他們任內，面對《黨產條例》、《年改條例》等民進黨力推的法案，皆極力護航；除在與自身利益相關的年改條例開啟「退休公務員可轉任大學教職」的自肥窗口外，其餘皆傾力順應民進黨主張。

相反的，在二○一七年在野的卅八名立委就《前瞻建設條例》特別預算編列聲請釋憲時，大法官卻突然緊縮審查標準，極力搜羅高金素梅未參與表決的會議紀錄；再以其不符合聲請要件為由，拒絕受理該釋憲聲請。如此鮮明「捧綠、抑在野」的立場，完全失去大法官的超然及維護憲法的地位。這次遇到國會改革法案的釋憲，大法官遇到權力就彎腰，立刻決議受理並分案，一副執政黨「捍衛戰士」的姿態。

四年前的國會人事審查權釋憲案，大法官也毫不猶豫就選擇力挺民進黨。當時民進黨掌握立院絕對多數，藉勢取消監察院長陳菊人事同意權的詢答，直接通過；在野黨聲請釋憲，大法官也以其屬「國會內部事項」拒絕受理。如今國會改革法案程序完備，民進黨仍稱程序不正義，大法官是否會再上演髮夾彎，值得觀察。

除釋憲審查迎合掌權者意志，蔡政府任內訂定的《憲法訴訟法》，成為實質第四審，也多次被大法官用來幫執政黨的司法案解套。例如，卡神楊蕙如利用網軍侮辱大阪外交官案件，被法院判刑五個月定讞後聲請釋憲，大法官一方面稱侮辱公務員罪合憲，一方面卻限縮為「僅限於當場侮辱」，讓常為綠網軍操盤的楊蕙如取得翻案機會。大法官釋憲，有明顯的選擇性，而非基於普遍原則。

荒謬的是，八年前以公法學者身分力挺許宗力再任並未違憲的，正是目前行政院負責聲請釋憲的政務委員林明昕。林明昕當年護航「恩師」再任，也是近年大法官處理執政黨爭議法案常見的御用學者，如今成為卓內閣的釋憲大將。在這重重糾葛的特殊關係下，許宗力主持的憲法法庭將以「守護憲法」或「守護民進黨」為己任，令人難以樂觀。

國會改革法案中的調查權、聽證權、人事審查權，在民主法治國家都不是新創制度。如美國商會所言，這項立法的許多元素並不陌生。其中諸多規定甚至是過去民進黨人士所主張、並曾提案修法的條文；但如今，賴政府卻從上到下高呼違憲。今天的民進黨打臉昨天的自己，大法官也要跟著自我掌摑嗎？

回看大法官二○一八年不受理監院聲請的不當黨產條例案，理由首要強調，宣告法律違憲及一般性的法律違憲審查權是司法院專屬，其他機關並無違憲審查權。如今，民進黨府院黨監四路齊聲指控國會改革法案違憲，但總統甚至自行發表違憲審查議論，那置大法官於何地？當總統越權指導釋憲，大法官又作出符合綠色黨意判決，豈非坐實民進黨「附隨組織」之名。

大法官不能淪為執政黨附隨組織，尤其近半數大法官即將卸任，更應拋卻包袱成為真正憲法守護者，彰顯民主憲政價值，絕不該自毀憲法法庭招牌。