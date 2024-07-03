經濟日報社論／跨國企業來台投資利多與挑戰

人工智慧前景看俏，世界重要半導體晶片設計公司莫不各顯神通，緊緊抓著台積電先進製程產能不放，藉合作地利之便，幾家重量級企業先後宣布在台建立或擴大其研發中心，希望建立AI研發製造完整供應鏈。

輝達宣布在台建立AI超級運算中心，繼其高雄現有規劃後，考慮在台設立總部，並於五年內招聘千名工程師。

微軟在台建立雲端數據中心，擴大工程團隊，發展人工智慧研發，並規劃於2024年底前為超過20萬人提供數位技能培訓。

谷歌將於彰化建設第三座數據中心，成為谷歌在亞太地區最大研發和數據中心，進一步擴大該公司「智慧台灣」計畫。

英飛凌規劃在台設立先進汽車及無線通訊研發中心，開發下一代汽車藍牙通訊技術。

這些投資計畫凸顯台灣做為全球科技創新中心的重要性日益增長，已有效吸引大型跨國企業運用台灣產業戰略優勢。我們為此表達熱烈歡迎。

然而外國重要科技公司來台投資，對於台灣經濟發展具有益處，但亦有隱憂與挑戰。主要益處有三：

一、大型企業直接投資將帶動台灣經濟增長，創造就業機會和提升工資水平。跨國大型企業帶來先進技術和管理經驗，將有效提升本地企業創新和競爭力。

二、跨國科技企業與在地大學及研究機構合作，可提升本地技術人才質量，台灣員工在跨國企業工作經驗亦可提升其專業技能和國際視野。

三、吸引跨國大型科技企業參與本地產業鏈，有助於台灣產業升級和結構調整，推動高附加價值產業發展。

但外商來台設立AI研發或數據中心，也為台灣帶來挑戰與隱憂：

一、高耗能AI研發與大型數據中心將增加電力需求，可能對現有能源供應構成壓力。大型數據中心和工業設施可能對環境造成不利影響，需要加強環保措施和有效監管。

二、跨國企業進入可能對本地企業形成競爭壓力，特別是在技術和資本密集型產業。

三、隨著更多跨國企業在台設立數據中心，數據安全和隱私保護將成為重要議題，亟需加強相關法規和技術防護。

科技演進快速，競爭愈發劇烈，台灣無法再以一己單薄之力閉門造車，必須與全球重要科技企業偕手合作，方能於未來國際舞台，繼續扮演關鍵角色。對於這波不世出機遇，政府應積極掌握，主動提出迎賓方案，期待這些國際合作可以加大力度，為台灣創造美好願景與龐大商機。

迎接跨國企業來台設立研發中心和資料中心，以下三項將是重點：

一、強化基礎建設：確保穩定且充足電力供應至關重要，黃仁勳與童子賢均曾對此公開表達憂慮。台灣需要加強供電來源多元化及電網穩定性，以滿足高能耗AI研發中心與數據中心需求，並提升網絡頻寬和穩定性，確保高速且可靠網絡連接，以支持大規模數據處理和傳輸。

二、人力資源培育：除培育在地技術人才，加強高等教育和職業培訓，蘊育更多具備AI、數據科學、雲端計算等領域技能人力，更應積極引進國際專業人才，儘速制定吸引外國專業人才政策，如簽證便利化和稅負優惠。

三、稅務優惠獎勵政策：比照美國、日本和中國，行政院應積極考慮推出特殊投資獎勵方案，提供具國際比較誘因之稅負減免、研發補助，或其他投資激勵措施。此外應調整相關法規，保障外國投資者權益，創造有利經商環境。

迎接國際企業來台設立研發中心，需要在基礎設施、人力資源、政策支持等方面做好準備。同時平衡外國投資帶來經濟增長和技術進步，與潛在資源消耗、環境影響和競爭壓力。通過有效政策和措施，台灣方能最大限度發揮外國投資的積極作用，推動未來經濟和產業長遠發展。