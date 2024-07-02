聯合報黑白集／到底誰「急了」？

民進黨不少黨公職、側翼近來熱中擺拍「急了」的哏圖，意在調侃藍白「急了」卻無計可施，才會到處鬧事。不過，實情真的是如此嗎？其實，擺拍「急了」的民進黨人，才是真正急了。

民進黨雖贏了總統選舉，卻輸掉立法院多數，在藍白聯手下，半年來在立法院「屢戰屢敗」。展望未來四年，民進黨若還是決定戰到底，人事、預算、法案都可能一事無成。綠營除了叫囂罷免，訴諸覆議、釋憲，甚至抹黑抹紅對手，並拿不出解決之計。「急了」，應該是賴總統以下，許多綠營公職和支持者的心情寫照。

更諷刺的是，「急了」這個哏，還是源自對岸，二、三年前即流行過。民進黨冷飯重炒不說，竟然還抄他們最看不起的「中國用語」，真是情何以堪！而綠營的「中國用語糾察隊」，此刻也都上演消失術，裝作沒看見。

要說藍白陣營，確實也有「急」的地方。畢竟，行政資源還在民進黨手裡，司法、監察體系態度也都不利在野黨。尤其，民進黨的宣傳及認知作戰能力，遠非藍白可及。一旦上演割喉戰，藍白確未必討得到便宜。

但說來說去，真正焦急的，是沒權沒勢的老百姓。物價飛漲，兩岸關係日益緊張，不公義的事滿目瘡痍；而執政者心心念念，卻是如何從對抗中獲利。民進黨該急的事反而不急，才是國家危機。