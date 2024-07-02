經濟日報社論／川普政見體現經濟民族主義

拜登與川普這次大選首次辯論會一目了然，高齡81歲的拜登老態畢露，多數選民懷疑他的體能與心智能否勝任第二個任期。長期支持民主黨的紐約時報打破慣例，發文勸拜登退選，理由是「（民主黨）沒有理由冒著國家穩定和安全風險，強迫選民在川普與拜登的缺陷之間作出選擇。美國人民目睹了拜登的年歲與虛弱，單純希望他們視而不見或是予以忽略，這個賭注委實過於巨大。」拜登選下去勝選機會渺茫，臨陣易帥也無適當人選和充裕作戰時間，川普勝選重回白宮希望甚濃。

川普辯論雖然氣勢占了上風，但他滿口謊言，講大話，提出許多極端政策，展現他如重掌大權將比首屆更走偏鋒；外交和經貿政策尤然。許多國際人士認為，如果二進白宮，他對美國經濟殺傷力最強的領域當屬貿易政策。穆迪分析公司指出，川普的貿易政策如果付諸實施，將使美國於2025年中陷入衰退，失業與通膨躍升，低所得民眾受創最重。這個評估的主要依據是川普一再宣揚的計畫，包括對所有進口產品課徵10%關稅，對中國產品更要課徵60%以上關稅。有機構估算，這些關稅措施導致的物價上漲，將使美國每個家庭平均每年增加1,700美元支出。

美國民眾過半相信他處理經濟問題優於拜登，他也以自己首個任期的經濟成就自豪，甚至表明將擴大經貿政策的轉軌幅度。比如他6月初提出一套「全關稅政策」，強調關稅將能完全取代所得稅。他的諸多經濟構想同樣大膽又激進，而且欠缺周全考量，殊不知稅率愈高，對貿易的干擾就愈大，結果將使藍領勞工及家庭受創最重，好處都歸富人，因為富人的邊際消費傾向偏低，受物價上漲影響較小。有學者擔憂整個結果必然是經濟大蕭條。

「川普經濟學」的核心內容是減稅，外加課高關稅，對於特定國家商品徵稅更是獅子大開口，尤其是對中國，不僅要徵高關稅，而且宣稱終極目標是與中國「完全脫鉤」，並禁止中共公司在能源、技術和農業等領域的控股。他的經濟牌裡多脫離常理與常規，比如他不屑尊重聯準會的獨立性，一再宣稱將換掉聯準會主席鮑爾。這些主張將使美國財經與經貿政策大轉軌，重塑國際經濟秩序，造成美國經濟紊亂，且將使美國的去全球化走得更快更遠。

川普一向不耐煩循序漸進，獨鍾跳躍式前進。他凡事美國利益優先，認為各國都在占美國的便宜，因此主張與全球各經濟體減少往來，不惜與各國及國際經貿組織發生衝突。他的財政與產業政策偏愛本土企業及富人，堅持施行財政寬鬆政策，且維持上回調降至21%的企業所得稅，讓「2017年減稅與就業法案」中到期的個人所得稅、遺產稅、兒童稅減免永久生效，擬消減醫保補助。他將要求新的聯準會主席定期徵求總統對利率政策的意見，財政部可監督聯準會的購債活動。

在產業政策上，川普認為「降低通膨法案」是在暗殺傳統產業，反而要為石油、天然氣、煤炭生產商提供稅收減免，並將再次退出巴黎氣候協定，反對任何激進的綠能政策，並不苟同電動車比燃油車可靠。他的產業政策多走回頭路，主要是基於選票考量，向傳統產業傾斜。

美國企業普遍歡迎川普班師回朝，但市場分析師大多憂心忡忡，認為如果川普贏得大選，通膨將會比拜登連任更加嚴重，甚至在選前就會因為擔憂通膨再起，因而心存警惕，致使債市殖利率走升，美元維持強勢。另一擔憂也已發酵，就是如果實施全面關稅，可能引發的報復性關稅，可能加劇地緣政治緊張。

川普的經濟政策出發點無疑是經濟民族主義，為美國企業打造新樂園，讓它們有更好的經營環境。然而，長期而言，愛之適足以害之，減弱美國企業的轉型升級壓力，而且引發嚴重的地緣政治衝突，是否符合美國的長期利益，實應打上大大的問號。