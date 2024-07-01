聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

中國大陸公布廿二條懲獨意見，陸委會表示北京當局對我國沒有司法管轄權、廿二條意見對國人沒有拘束力；在賴清德總統指台灣九成以上民眾可能受到波及後，陸委會進一步調整陸港澳旅遊警示為代表「避免非必要旅行」的橙色燈號。但相對的，大陸福州的旅遊踩線團仍然順利抵達馬祖，對於兩岸間的懲獨意見和旅遊警示，福州市旅遊協會會長韓鳴表示，兩岸旅遊不會受到影響，「只要合法合規，不會存在什麼風險」。

賴總統就職月餘，兩岸互撞的敵意已快速螺旋上升。中共除圍台軍演、中止ECFA一三四項關稅減讓外，更以最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國安部、司法部（兩高三部）的規格，聯合發布廿二條懲獨意見，宣示將依法懲治「分裂國家、煽動分裂國家犯罪」的「台獨頑固分子」；從其中最重極刑、域外管轄、缺席審判、終身追訴等規定，均顯見中共反獨心切，針對性極強。

賴清德則說，根據中國的意見，不贊成統一就是台獨，不管台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在中國眼中統統都是台獨。但中共懲獨意見提及「台灣地區有關規定」，隱約默認中華民國憲法及相關規定；支持中華民國及反對「去中國化」的民眾，均非中共認定的懲獨對象。大陸國台辦澄清只針對極少數「台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣民眾。大陸也試圖維繫兩岸各領域交流，除疫後首發的馬祖旅遊踩線外，兩岸影視音樂交流也有回溫跡象。

不過，懲獨意見明列的「分裂國家罪行」，除從事台獨的策畫、組織、活動與宣傳外，更廣泛及於外交、軍事的國際聯繫，以及教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域，打擊面廣泛。但兩岸制度與法律不同，在台灣稀鬆平常的言行，在大陸卻可能觸法；台灣民眾政治立場光譜多元交錯，也很難以刻板的統獨對立一刀切；尤其蔡英文和賴清德相繼改造「中華民國」定義、定位並搶占話語權後，擴大了灰色地帶，更增加許多不確定性。

此外，雖然相較於去年一七六萬赴陸人數，近年發生幾起原因不明的學者和民眾遭盤查、留置事件，基本上仍屬個案，但已有愈來愈多民眾開始擔心赴陸安全。中共懲獨的長臂管轄其實伸不進台灣，但其陰影必然會妨礙兩岸交流。

而這種政治效應或許就是民進黨所要的，賴政府還努力擴大化為全民陰影。賴總統上任不到一星期，中共懲獨意見即在五月廿六日印發各省及公檢法，直到六月廿一日授權新華社發布的近一個月時間，我國安單位似毫無所悉。陸委會聲稱不是反制的反制作為，同樣蒼白無力，旅遊警示橙燈無法實質保護國人，只有打擊業者、困擾國人、提升敵意的效果。

不過，賴清德就職後持續用新兩國論把兩岸推得更遠、敵意堆得更高。中共懲獨反制又讓賴清德撿到槍，強調中國眼中除統促黨外，其他都是台獨，並指中國新規包山包海，型態與對象非常廣泛，台灣九成以上民眾都可能受到波及。賴清德不但拉著藍白政黨當墊背，還打恐共牌綁架全民。

中共發布懲獨意見，要求賴清德答卷，賴清德卻拉藍白政黨和全民強迫作答。諷刺的是，民進黨對國會改革大扣紅帽，把藍白打成中共同路人；面對中共懲獨時，又拉藍白來墊背，推全民去擋箭。事實上是恣意妄為闖禍難善了，就挾持藍白，綁架全民。中共懲獨已有軟硬不得的兩難，但民進黨躲在藍白政黨和全民背後丟石頭挑釁，犧牲的是台灣安全與民眾福祉。