經濟日報社論／三成核電目標 遙不可及

和碩董事長童子賢提出台灣電力能源結構之黃金比例為「30%再生能源、30%核能、40%火力發電」，引起熱烈討論。由於他身兼總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，其上述黃金比例顯然與執政黨「非核家園」政策相左，且他又直指非核家園恐讓台灣經濟衰退，更使其想法有進一步討論空間。

解決缺電的疑慮是台灣經濟發展的關鍵，而童子賢「黃金比例」的立論依據，首先是觀察台灣與全球溫室氣體排放的實際狀況，根據環境部的統計，台灣溫室氣體總排放量幾乎是二氧化碳，占溫室氣體總量的95%；而二氧化碳排放則以能源部門占絕大多數（94%），其中又以電力及燃氣供應業為最大宗（71%）。相對而言，全球溫室氣體總排放量，二氧化碳占72%；而能源部門則占二氧化碳總排放量92%，其中主要是電力及燃氣供應業占47%。綜觀之，台灣要減少溫室氣體排放的重要關鍵是發電的能源結構朝向低碳能源或再生能源轉型。

化石燃料（煤、天然氣、石油，或稱火力發電）為高碳能源，而核能與再生能源為低碳能源（或稱清潔能源）。台灣2023年化石燃料發電占比高達83.1%，再者，在非核家園政策下，核電比例持續下降，2023年占比為6.3%，而再生能源發電（主要是太陽能與風力）占比9.5%，因此台灣低碳能源發電占比僅15.8%。台灣的低碳能源發電占比真的很低！2023年全球低碳能源發電占比平均為39.6%，而歐盟為69.8%、美國40.8%、南韓38.7%、中國35.9%、日本32.4%、印度24.0%，皆高於台灣。

其次，目前台灣再生能源發電占比仍算低，政府規劃2050年再生能源的發電占比要達到六成到七成之間。除了可行性的疑慮外，童子賢指出由於再生能源有間歇性發電的特性，台灣即使在夜間用電仍需要日間高峰60%到70%，因此再生能源無法承擔穩定的基載電力；且大型電池儲能只能做電網調度，儲能成本昂貴，會使電價上漲。因此他建議可比照瑞士，以三成核能發電來解決基載電力的問題；同時，核能發電也具有較低成本的特性。瑞士因地理環境因素，其有54%電力來自水力，太陽能有5.7%，但仍有34%電力來自核能。再者，產業與台灣處於競爭狀態的南韓，規劃2030年核能發電比例為32.4%，2036年提高至34.6%。

從較低的發電成本、供電的穩定性與降低碳排放的角度，我們可以理解童子賢電力黃金比例的論點，然而如何達成核能發電占比達到三成的目標，至少存在以下三點疑慮：

首先，賴清德總統、行政院長卓榮泰皆宣示追求非核家園的目標，卓院長對核三廠延役採反對態度，他提出核電廠40年的壽命是政府與人民的契約，必須遵守原則，根據《核能管制法施行細則》第16條，核三廠除役流程需時25年，過程中不可以做其他不相關的使用。如果，執政黨政策沒有改變，則三成核電目標就無法達成。

其次，目前核一、核二廠已除役，核三廠一號機即將於7月除役、二號機於明年5月除役，而核四廠又已封存，如此一來明年台灣就進入非核家園，使得要達成核能發電占比三成的目標，更加顯得遙遠。以尚未有非核家園政策，以及政府尚未以大幅天然氣發電替代燃煤發電的2005年資料，當時核一、核二與核三廠發電占比為17.1%，即使如此，仍離三成目標有一段距離。

最後，除非執行黨放棄非核家園政策，以及在朝野、人民有共識下，必須先修改法規讓核三廠延役，也在安全無虞之下讓已除役的核電廠重新供電，且思考重啟核四廠的可行性，或者在核三廠原址加蓋新型核電機組，才有可能達到三成的目標。然而，要達成上述措施，將面臨執政黨非核政策的態度，反核團體與核電廠附近居民抗爭，以及如何處理核廢料問題。