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聯合報黑白集／鋸箭政府

聯合報／ 聯合報黑白集
各大行庫近來清查新青安貸款戶疑似人頭戶的態樣並上報財政部。圖／本報系資料照片
各大行庫近來清查新青安貸款戶疑似人頭戶的態樣並上報財政部。圖／本報系資料照片

接連兩天，賴政府先是對新一波炒房元凶新青安房貸祭出「限貸一次」修正，繼而對侵農損漁毀林的光電開發亂象，採取擴大環評範圍新規。民怨大到無法假裝聽不到，但賴政府仍只顧頭痛醫頭而未治病灶根源。

民進黨政府為討好年輕選民，不惜施展兩手矛盾策略，先推幾波打房，接著在總統大選前使出新青安房貸大招。果然，寬鬆優惠的房貸立即帶動購屋潮，最高貸千萬更形同低房價區的「保底價」，成為墊高全國房價的大推手。

除了行庫保守估計疑似人頭戶逾五百件，更不乏業者以穩賺、更待何時等話術鼓動購屋，聲稱無力繳房貸時再賣也不虧。當「有利可圖」已成全民共識，政府不敢對建商、囤房大戶、代銷等早已獲利者下手，區區限貸那裡治得了隨波逐利的人心？

至於迭生爭議的光電，穩定、效率與核電判若雲泥，卻因它是捍衛非核神主牌利器，更是眾多「綠友友」利之所在，就算處處浮現野蠻生長的光電之害，更不時傳出弊案，但民進黨政府就是不願重新檢討走偏的能源政策。如今即使修法擴大環評範圍、加強防範分割土地，既有光電場對農林漁業、鄰近社區的危害及「貴桑桑」的虱目魚粥依舊無解。

賴政府寧採表面鋸箭療法，為德不卒，但不從源頭解決，最後總是上有政策下有對策，人民只怕更受其害。

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