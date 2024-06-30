經濟日報社論／歐盟務實政策 走出自己的路

渴求自主的歐洲，最近兩件事獨行其事，未完全跟隨美國的腳步，而能踏出自己的步調。一是走在美國前面，率先降息；一是針對中國電動車大舉進犯，不像美國總統拜登那樣，大筆一揮就課徵百分之百關稅。

歐洲擔憂經濟復甦之路漫長，央行做了預防性降息；美國擔憂汽車產業崩盤，做了預防性攔阻。同樣是在籌謀未來，歐洲的機先對策得到比較多掌聲。美國原本降息呼聲四起，經濟情勢也已接近降息門檻，但鑑於通膨尚未完全馴服，乃緊急煞車。歐洲的經濟數據沒有比美國令人放心，但歐洲央行率先降息，利率從4%下調至3.75%，讓歐洲借款人喘一口氣。此舉可視為在權衡風險之後採取的預防性與務實性舉措。

畢竟，通膨螺旋式上升的趨勢已然遠飄，而高信貸成本對經濟活動的制約漸趨明顯。如果利率一直維持在高水平，通膨下坡路可能走得太遠，從而拖累經濟恢復增長。跟美國類似，持續調高利率已經讓通膨率明顯回落，雖然近期略微反彈，但歐洲選擇跟美國走不同的路徑，意在挽救連續18個月疲弱的經濟成長率。降息被解讀為有利於歐元區經濟鬆綁的舉措，雖然還稱不上是快速寬鬆周期的開端。美國還在斟酌是否降息，總統大選緊鑼密鼓，降息問題變得敏感，兩黨候選人各有不同期望，聯準會夾在中間，感到左右為難，但主要考量還是在通膨與經濟增長之間必須做出妥適權衡。歐洲央行勇敢降息或許可產生帶頭作用。

在中國電動車關稅問題上，歐盟的審慎做法也別具一格。在選戰中苦求優勢的拜登總統上月中逕行宣布將提高中國電動汽車、清潔能源技術、計算機晶片以及金屬的關稅，調幅可觀。歐洲目前進口的中國電動車數量遠超過美國，但歐洲先進行中國補貼調查，歐盟執委會宣布，自7月4日起，對從中國進口的電動汽車加徵臨時反補貼稅。據路透報導，比亞迪將被加徵17.4％的關稅，吉利加徵20％，上汽加徵38.1％。這個關稅水平遠低於美國。

跟美國類似，歐洲汽車製造商也將面臨中國車的激烈競爭，但美國大幅調高關稅有其政治性考量，歐盟的盤算比較細緻，表現出自主性決策的思量，雖也是保護主義抬頭，但程度遠低於美國。其中一個原因是，歐洲人很重視綠色能源的發展，如果限制電動車普及，是否違背其核心價值？美國則先自保再說。

歐洲徵中國車關稅未如美國高，將對全球貿易體系造成的衝擊有限，妨礙全球乾淨能源市場未來發展的負面效果較小。畢竟，貿易壁壘不可輕易構築，否則可能引起報復，將令國際貿易商品價格攀高，也將拖累全球朝向電動汽車轉化的步伐。歐盟內部對中國車的利益考量存在分歧，各國爭鋒激烈，歐盟做出平衡性決策，不像美國那樣手段極端。

歐盟考量這個問題的著眼點和美國有同也有異，保護本身產業是共同的，但分析兩方內部討論這個問題的關鍵用語，可看出動機各有不同。歐盟媒體對中國新能源汽車的報導，主要聚焦在「公司」、「製造」、「價格」等為關鍵詞，都指向了新能源行業。美國媒體對同一話題的討論，則更側重「緊張」、「衝突」、「輸贏」等鬥爭性關鍵詞為主。由此可見，美中的戰略競爭較勁主導了美國的思維，歐盟則以商戰得失為主要考量。即使汽車的市場競爭問題，美國也特別關注其對未來世界領導力的起落問題，歐洲則是比較集中於利益競爭。

歐洲的利益和價值觀其實和美國並不一致，在積極尋求自主的途徑上，歐洲需要更多的主體性思維，更大的獨立性膽識，而不是對美國亦步亦趨，尤其是在川普不無可能重掌白宮的當下，歐盟更應預為籌謀，走出自己的道路。