聯合報黑白集／「去博愛化」的座位

因博愛座爭議頻傳，衛福部決定將「博愛座」更名為「優先席」，並修改適用對象，由「老弱婦孺」擴至「其他有實際需要者」。用「改名法」來解決人際間失去的尊重和同情，稱不上是高明手法，但也許有助於降低紛爭。至少，年輕世代可以「有需要」為由，理直氣壯地不讓位。

說來唏噓，這種「去博愛化」的更名，恰恰反映了台灣消逝中的博愛精神。博愛座的設置，出現在講究「禮義廉恥」的時代，有一整個世代的人在那個氛圍中成長，也奉行著形式上的讓座。但當這一代人年長，到了他們需要「被博愛」的時候，未被教導博愛的另一世代卻不承認自己有讓座的義務。

博愛當然不是「義務」，而是一種教養、一種禮貌、一種文明，這是無法勉強的。尤其，隨著高齡化巨浪來襲，如今每五人就有一人是長者，年輕世代面對了難以承受的博愛壓力。因此，正邁入高齡的嬰兒潮世代勢須有更強的自覺，勿再把被讓座當成理所當然。

十多年前，大陸作家曾稱讚「台灣最美的風景是人」。他口中的風景，應包含了人情味、禮貌、善良、熱情等，那就是一種廣義的博愛。遺憾的是，美好風景正逐漸消失，許多人原本寧可站著也不去占用博愛座，如今卻有人為了座位大打出手。

每天征戰不斷的政壇，恐怕作了最壞示範。