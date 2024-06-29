聯合報社論／行政運作失序混亂，卓揆看到了嗎？

卓內閣上路四十天，迄今未表現出「新人新政」的存在感。不僅如此，撇開兩岸對峙和朝野惡鬥這類屬於賴總統主政範疇的事不談，行政院在處理各類民生和社會安全有關議題時，經常丟三落四，失去行政機關應有的機敏和責任感。最近發生的火車撞落石脫軌事件、輸液及進口蛋風波、新青安貸款加劇炒房亂象，乃至新南向觀光免簽導致泰、越等國女子滯台賣春等，在在都是行政機器失能的表徵。

上述林林總總的問題，涉及了包括交通、衛福、農業、財政、內政等部會的權責，但各單位的處理都在浮面打轉推託，卻無意用心解決。以新自強號在蘇花遇土石流為例，政府近年編列數億預算設置邊坡土石流預警系統，但這次在事發前十九分鐘系統即錄到土石流淹沒軌道，台鐵卻無人聞問，任由火車撞上。甚至，在吹哨者爆料前，台鐵高層還謊稱該路段過去從無落石紀錄，因此未設預警監控系統。如此鬆散的管理，加上瞞天編織的本事，就算撒下再多預算，台鐵會以乘客安全為意嗎？

再看醫療輸液缺貨事件，問題源頭在於衛福部的管理及給付不當，造成輸液生產長期偏賴永豐一家供應。及至永豐被發現檢驗報告造假，遭勒令停業，醫療市場即一夕斷貨。換言之，衛福部縱容在先使問題惡化，卻不設法輔導改善，又驟然勒令停業，當即造成醫療院所的恐慌。尤其新任衛福部次長林靜儀不正視現實問題，卻一味喊話辯稱供貨無虞；如此傲慢的姿態，哪有體恤及服務的責任感？最後行政院撤換食藥署長吳秀梅，但也只是人事布局的操作；如果主事者完全沒有智慧行政及服務人民的意識，問題仍會層出不窮。

進口蛋流向及補貼詐欺的問題，更是臭不可聞。超思進口巴西蛋的問題去年沸沸揚揚至今，最近更被揪出，當初和農業部簽訂專案進口合約的是「亮采」公司，但最後補貼卻付款給了資本額僅五十萬的「超思」，這玩的是什麼把戲？農業部次長杜文珍被問到「亮采」和「超思」的關係時，竟然答稱「我也不知道」。這態度，就像農業部和畜產會之間的奇特主從關係一樣，根本是一筆糊塗帳。事情鬧了兩年，政府從進口差價補貼到銷毀估計花了近十億元，能以「不知道」結案嗎？

再看，新南向國家女性利用觀光免簽的機會來台，卻變相在各地賣春，甚至逾期居留，已成新的治安漏洞。政府之所以開放新南向國家來台免簽，主要是為了彌補禁大陸觀光團客的不足；為了達到招攬目的，甚至祭出金錢補貼，每人發給五千元自由行消費金。問題是，開這個小洞又奉上紅包，卻填不了那個大坑，反而把島內的社會秩序都賠進去。甚至有越南女子一下機，便被載去接客，顯示免簽這個便門已成為賣淫集團拓展跨國營運的捷徑了。

令人啼笑皆非的是，當綠媒引述不具名的「資深媒體人」說詞，指控某電視台政論節目遭陸媒介入；陸委會、文化部和NCC等三個部門便一撲而上，煞有介事地要共同調查。然而，更多事關民生、健康和社會治安的問題，相關部會卻是顧左右而言他，聲稱「不知道」、「沒聽說」，或者根本不想管。更令人扼腕的是，當海基會和交通部不斷釋出善意，試圖說服對岸開放團客來台時，陸委會卻突然升高陸港澳的旅遊警示為「橙色燈號」，呼籲國人非必要避免赴陸旅行。「陸委會擋海基會」的作法，形同政府左手打右手，卓榮泰作何感想？

鬥爭一流，治國無半撇，正是如此。