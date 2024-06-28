經濟日報社論／成立經濟發展委員會 不必多此一舉

賴清德總統決定自任召集人成立三個委員會，被外界批評凌駕行政院職權，疊床架屋；行政院長卓榮泰最近出席工商團體活動時，兩度提到要籌辦「經濟發展委員會」(簡稱經發會)，來推動未來國家經濟發展目標，全力拚經濟，其實也是疊床架屋、多此一舉。

卓院長出席第16屆磐石獎贈獎典禮時，指出成立經發會目的是，在經濟發展過程中不只重視高科技產業，也會特別照顧中小微企業，因為公平分配才是文明的象徵。同時，他也會提出未來四到八年的國家發展目標，並且與民間企業合作，扮好火車頭的角色。

國家最高行政首長重視經濟發展，是國人所樂見。但是，從卓揆提及的內容，包括薪資、所得分配、財政金融等各方面的議題來看，這個所謂「經發會」的功能，與現在行政院所屬國家發展委員會（簡稱國發會）的功能，幾乎完全一致；甚至「國發會」的功能比「經發會」更廣泛。也就是說，卓揆所想要做的事情其實直接交給國發會去完成即可，大可不必再去設置一個功能完全相同的「經發會」。

國發會的前身是行政院經濟建設委員會（簡稱經建會）， 早期經建會的功能包括規畫年度計畫、四年計畫和長期的十年計畫，其中一些國人耳熟能詳的重大經建計畫幾乎都是由經建會統籌規畫完成的，比方說，蔣經國時代的十大建設、李登輝時代的亞太營運中心、陳水扁時代的大溫暖大投資、馬英九時代的愛台十二項建設和自由經濟示範區等。這些重大而長期的經建計畫，在台灣長期經濟發展中都扮演重要的角色。

經建會當年被稱為財經小內閣，因為行政院重要的部會首長幾乎都是經建會的當然委員。比方說，經濟建設需要大量的財政支出，所以財政部和主計總處必須列入；產業發展與能源需要經濟部參與，很多時候需要交通建設的支持，所以交通部當然也會有關係。而現在經濟發展使用大量能源，就要考慮碳排和空汙的問題，因此環境部也要參與討論；此外，經建計畫也需要大量人力去執行，這屬於勞動部的責任。理論上來說，經建會每周召開的委員會議，這些部長都必須參加，許多事情可以在會議中進行跨部會協調。

此外，經建會負責規畫各項重大經建計畫，而由各相關部會負責執行，但是執行成果如何，經建會並無法直接監督與考核，這個工作屬於行政院研考會的功能。也就是說，如果經建會主委不是一個強勢的首長的話，在行政制度上來說，經建會就會成為一個沒有牙齒的老虎。2015年行政院組織改造時，就把研考會併入經建會成立新的國發會，目的就是在加強經建會的功能，以確保各部會執行的重大經建計畫得以落實。所以，國發會的功能不但可以涵蓋卓揆所提「經發會」的功能，而且國發會還具有監督與研考的功能，所以其推動與落實重大經建計畫的可能性是更高的。

行政院長想要拚經濟，要提出未來四年或八年的長期經濟發展目標，這是國發會當仁不讓的責任，新上任的主委是由產業界出身，對於產業界可能很熟，但是對於如何規畫國家全面發展可能是新手上路；否則當卓院長提出要成立「經發會」的時候，怎麼不會立即反映這個是國發會的職責呢？行政院祕書長龔明鑫曾擔任過多年的國發會主委，他應該很清楚國發會的功能，為什麼也不對卓院長說明清楚呢？

卓院長願意花更多精神在拚經濟上，國人樂觀其成，但是如果因此再去成立一個「經發會」，其功能一定會與現在的國發會重疊，完全沒有必要。所以，我們建議卓揆應該責成國發會在一定期間內提出國家發展的長期願景，而此一願景不但要有可行性，並且要能加以落實。