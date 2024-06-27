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聯合報黑白集／洪孟楷之莫須有

聯合報／ 黑白集
針對有側翼網軍隱射台積電近日股價波動和國民黨立委洪孟楷索資有關，洪孟楷表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？。圖／聯合報系資料照片
針對有側翼網軍隱射台積電近日股價波動和國民黨立委洪孟楷索資有關，洪孟楷表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？。圖／聯合報系資料照片

民進黨為反擊國會改革法案，大噴口水栽贓對手。綠委吳沛憶便指控，藍委洪孟楷向國科會索取台積電機敏資料；言下，他可能洩漏台積電業務機密。正巧台積電股價連幾日下跌，綠營側翼立馬將兩事連結，稱股價跌與洪孟楷索資有關。這真是：欲加之罪，何患無詞！

還原事情來龍去脈：四月三日發生花蓮大地震，次日台積電說明晶圓廠設備恢復率達八成；洪孟楷十一日質詢問到台積電的復原新進度及損失情況，要求國科會提供資料。這些，難道不是民眾關心的事嗎？如果台積電受損嚴重，大家都要假裝不知道嗎？這場質詢被綠營說成「索取機敏資料」，立刻和洩密及股價下跌連結，操作還真滑順！

吳沛憶對洪孟楷的指控，並非她個人天外飛來的靈機，而是民進黨整體戰略的一個橋段。其一，這是為了抹黑國會改革法案的「調查權」，說藍白立委可能拿民間企業的機敏資料交給對岸競爭敵手；為了有效打擊，護國神山當然是最佳標的。其二，前一天賴總統聲請釋憲，才說國會改革法案一旦實施，企業的機密勢將不保；次日，吳沛憶立刻跟進咬死洪孟楷。這個便宜，不賺白不賺。

洪孟楷平日反應機靈，但碰到如此「莫須有」的罪名，仍顯得手忙腳亂。問題是，民進黨動不動就把企業拖下水，它真的關心台積電嗎？

社論

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