經濟日報社論／別陷入有成長卻無發展的困境

輝達的黃仁勳訪台期間，帶來一陣明星式追風，所到之處人潮洶湧、美食地圖一再翻新，人人都想蹭他一下來增添光彩；即使諾貝爾獎得主來訪，也沒有這種盛況，被國際媒體稱為「仁來瘋」（Jensanity）。

表面上，這股旋風反映的是台灣年輕人崇拜科技和時尚，事實上更多是因為輝達股價飆漲，市值超過3兆美元、凌駕蘋果直逼股王微軟，被台灣人視為「財神」所致。如果黃仁勳讓大家更重視科技和創新，當然是件好事；但若因此扭轉社會的價值觀，讓大家認為科技萬能、人文無用，物質崇拜思維回歸到70或80年代，那就不見得是件好事了。

這種盲點，其實已被朝野相當程度地反映在政策和行為上。從新政府上任以來，上自總統下到部會首長，言語不離AI、政策只有科技，幾乎不談論如何發展人文或服務產業，即可瞭解其內心思維。而今年大學入學申請的文史哲科系門可羅雀，成大歷史系竟然掛零，其他頂大人文類科也多萎縮低迷，南一中、建中和北一女的「人文社會資優班」都已取消，其他菁英高中也岌岌可危，都可見一斑。在全民瘋輝達、台積電等股票之下，台灣社會儼然已不需人文社會學科，這是個正常或健康的發展嗎？

這種只重科技、不問人文的現象，是誤解了經濟成長的目的。其實，「經濟成長」只是手段，經濟發展」才是目標，經濟成長很直接，只要透過消費、投資或出口增加，讓經濟生產提高，自然就帶來經濟成長或所得增加。但是，所得增加不一定能產生更高的快樂或幸福，必須同時重視教育、健康、分配、安全、自由、平權等面向，讓成長的果實平均分布到社會全體，才會讓人民有更高的幸福感，達到「經濟發展」的目標，這就是「包容性成長」的真諦。政府應時刻關心的，是這些面向的發展，是否都能同時提升，而不是只關心狹隘的經濟成長而已。

經濟學家近年關注這種現象，特別留意到1971年巴基斯坦分裂為兩國（巴基斯坦、孟加拉）後的發展，印證了有成長卻無發展的後果。當年，兩國人口類似，而人均生產長期以來都由巴基斯坦領先孟加拉。但到2018年前後，孟加拉無論是產業發展、人口成長、消滅貧窮、教育普及、人均壽命、兩性平權等各方面，都有超越巴基斯坦的表現，使得相對較貧窮的孟加拉的「人類發展指標」，在2018年以全球136名領先了巴基斯坦的150名，「全球幸福指數」排名在2023年也以102名領先了巴基斯坦的115名，巴基斯坦成了「有成長卻無發展」的典型國家。

台灣若只重視經濟「成長」，卻不重視「發展」的話，難免也會掉入這種陷阱：台灣預期壽命提升緩慢且落後日韓程度正在惡化，所得分配緩步惡化但財產不均急速惡化，貧窮人口下降但世襲比例提高，教育水準提高但品質逐漸下滑，各種指標在在令人憂慮；相對改善的是「性別不平等指數」明顯下降，但整體「全球幸福指數」排名從2017年26名倒退到今年31名，是否正陷入這種困境，不無疑問。

比較正面的發展，是台大等幾所大學的醫學系，認知到醫師不能沒有人文素養，將國文和社會列為申請入學採計的科目，要求全台最菁英的大學生要有必要的人文素養。試想，若醫師們都只想著投入熱門的類科、集中在都會區開業、設法多開自費用藥、增加無意義的檢驗項目、甚至鑽漏洞A健保，那我們引以為傲的全民健保將會呈現怎樣的面貌？有人文素養不保證可以解決所有問題，但沒有人文素養卻可以確定問題會非常嚴重。

一場黃仁勳旋風，暴露台灣社會嚴重的發展問題，賴政府該如何回應？