聯合報社論／賴清德用藐視台南市議會的故技來踐踏國會

對「四成總統」的謙卑還懷有任何期待的人，聽到賴清德對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分的談話，應該一頭被棒喝敲醒了。這位曾批「中華民國憲法是災難」的總統，昨天高調宣稱自己為「維護憲政」、「權力分立」及「保障人權」，因此必須聲請釋憲；那一刻，他心裡的憲政到底是價值或只是工具，已一目了然。可以確定，賴清德已啟動他當年拒赴台南市議會備詢的傲慢模式，來對付在野黨居多數的立法院。

許多人可能好奇：四成的民意支持，對賴清德而言到底意味著什麼？賴總統上任後，先以「兩國論」挑起兩岸的對峙，再以「反國會改革」為藉口拉開朝野鬥爭序幕，然後民進黨展開全台宣講。與此同時，他也宣布在總統府新設三個跨部會委員會，大剌剌為自己擴權。就職剛滿月，卓內閣已因府會黨掣肘一事無成，覆議釋憲的紛擾中，又遇上總統把手伸進內閣；卓榮泰想要有所作為恐將難如登天。但賴清德在乎嗎？

諷刺的是，當賴清德大剌剌指責國會改革法案是為了「擴權」，他難道不知道自己在總統府新設三大委員會，才是更嚴重的擴權！國會改革法案之所以增加總統赴立法院報告的條文，正是因為我國總統在現行制度下幾乎是「有權無責」，全然不受監督；因此，在野黨要求總統到國會報告，只是表達某種象徵性的制衡意義。賴清德原本也表示願赴國會報告，但一遇到這次釋憲紛爭，他機巧地槓桿操作，把自己少數總統的地位拿來下注豪賭，立馬忘了總統的責任何在。

因此，當昨天賴清德口口聲聲稱自己是在維護憲政、權力制衡、保障人權時，其言不由衷已表露無遺。一個辱罵「憲法是災難」的人，他要維護的是誰的憲政？一個藐視議會、擅自擴權的人，他心裡可能有什麼制衡或尊重權力分立的意識？一個只有四成民意卻一意孤行的人，大膽踐踏六成民意，人們能期待他捍衛庶民的人權嗎？

蔡英文執政時，立法院被矮化成為行政院的立法局，只能一味附和。亦即，憲法規定的權力「分立」和「制衡」，受到了嚴重破壞。這次在野黨主導的國會改革法案，其實旨在「回歸憲政」，要讓立法權「還魂」，以便能有效監督行政權。也正因為蔡政府任內行政濫權太過猖狂，因此，國會改革才要有「調查權」的設計。藍白兩黨席次相加，代表著多數人民的意向；賴清德卻敢一筆抹煞，他到底有多傲慢、有多偏執，也就不難想見。

更值得警惕的是，當年蔡總統得票率達五成七，立法院因而自甘墮落為行政權的附庸，導致閣揆和許多政務官得意忘形頤指氣使，甚至濫權施政。但無論如何，蔡總統任內弱化的，不過是立法權。而如今，得票率僅四成的賴清德，卻利用「以黨領政」及「自行擴權」兩路並進指揮政局；如此一來，被蹧蹋的就不止是立法權，連行政權也慘遭蹂躪。如此一來，當行政、立法兩院都受賴清德操控，而無法順利運作施展；那麼，一個只有四成民意支持的少數總統，竟搖身變成「超級大總統」，台灣的民主前景恐怕也將黯淡無光。

賴總統對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，說穿了，是擔心民進黨太多執政惡行在國會調查下曝光，只能千方百計地拖延阻擋。問題是，執政黨面對國事如麻而無力解決，卻一味把責任推給在野黨，終究只是反證自己的傲慢、虛弱與無能。賴清德已叫不動青鳥，現在只能抓住待退的大法官當稻草，但人民又被他放在哪裡？