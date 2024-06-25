經濟日報社論／落實檢討新青安房地產政策

民眾負擔不起居高不下的都會區房價，一直是台灣最關切的社會問題。最近三年來行政院推出各種「打炒房」政策，目的就是要壓抑房市，避免房價上漲太快。但即便如此，都會區房價仍然急速攀高。據信義房屋統計，今年第1季台北到台中都會區的房價較去年同期上漲10%以上，新竹地區更超過15%。

都會區房價飆漲與區域發展及房地產供需失衡有關，但也可能是房地產投機行為所造成。最近央行公布針對性極強的房貸選擇性信用管制措施，就證實政府去年推出新青安房貸政策是這波房價飆漲推手之一。央行對公股行庫新青安房貸進行專案金檢，發現有不少房產是在父母名下，卻以子女為借款人的套利案例，央行因此提醒財政部要檢視專案的配套措施是否完備。

財政部面對新青安房貸造成房價衝擊的社會負面情緒，立刻召集八大公股行庫開會，達成「貸前徵審、貸後管理、新戶簽切結書」等三項危機管理措施。另外，金管會也宣示要以「場外監理、金融檢查」來強化銀行授信管理。至於新青安事件當事人之一的內政部，則指稱政策是財政部主導，自己只是利息補貼方案的出資方，但日後央行若升息，將不會建議加碼補貼。

這次新青安事件引發社會的熱烈議論，多數人認為該政策「立意良善」，但執行嚴謹度不足，結果出現寬鬆不一的房屋政策，最後使得長期「打炒房」的成效功虧一簣。這樣簡化的功過論述是否公允仍有待驗證，但我們從新青安房貸的決策過程與結果，至少看到三點值得探究的問題。

首先，社會懷疑新青安政策與選舉有關，而政府倉促推出的作法有違公司治理原則。新青安專案的資金補貼來自內政部住宅基金，但財政部卻直接要求公股行庫提供利息補貼。這顯然違背OECD「國有企業公司治理指引」中「與公共政策目標相關的成本應當由國家承擔，並予以披露」的原則；公股銀行股東權益受損理應被揭露，而前行政院長陳冲強化公股銀行治理的呼籲，希望卓榮泰院長能重視。

其次，即使是立意良善的房屋政策也可能造成惡果，政府應審慎且通盤檢討。新青安事件凸顯政府房屋政策跨部會與前後期間的不一致性，行政院除須負責外，監察院更應啟動調查，檢討決策機制的缺失。尤其是過去就曾發生部會藉由公股行庫平台要求銀行「捐輸」案例，行政院應有更嚴謹的決策流程，防止部會「雞毛當令箭」的不當作為。

第三，新青安貸款40年，利率補貼三年，寬限期五年，卻忽略首購年齡多落在35至45歲之間，而且寬限期後本利償還遠超過購屋者所得能力的事實。這代表新青安專案的購屋者，退休時很可能仍有高額房貸，嚴重影響退休生活的財務規劃。至於想藉由新青安「以購代租」節省五年房租的人，也可能因「轉賣」必賺價差的錯誤期待而造成負債。台灣經濟若衰退，市場卻有過多信用條件不足的房貸投機行為，就正是美國2008年發生「次級房貸」危機的翻版，政府房貸授信管理又豈能不慎。

新青安房貸政策出現爭議後，部會「楚河漢界」想方設法急於解套，卻無法掩飾房價已然飆漲的事實。社會未來恐將面臨政府更為嚴厲的「打炒房」措施，而這竟是「立意良善」的政策所促成。新青安事件反映幕僚作業粗糙，國家資源與機制濫用，以及決策者急功好利，希望新上任的內閣團隊能引以為鑑。

「慎謀方能斷」，房地產供需結構失衡問題涉及層面廣且複雜，政府作為應更為謹慎周延。行政院長下令要全面檢討新青安的利弊得失值得肯定，但社會更期盼政府能站在制高點，通盤檢討台灣房地產發展政策，其中人口與家庭結構、區域與產業發展，生活與交通機能，以及（再）融資市場建立等都應納入考量。「危機就是轉機」，希望新青安事件的教訓是政府重建房地產政策的好開始。