聯合報社論／國會改革轉進釋憲，賴清德勿自斷後路

立法院藍白聯手否決行政院針對國會改革法案所提的覆議案，接下來總統府、行政院、監察院和民進黨立院黨團都將聲請釋憲，國會改革戰場轉進憲法法庭；國會改革的命運以及未來政府如何運作，將繫於憲法法庭的裁決。不過，釋憲做得太過火，破天荒府院黨監四路齊發，加上藍綠全台宣講，青鳥藍鷹纏鬥，民進黨當家鬧事，國家機器總動員，社會全面開戰，賴政府施政更困難。

行政院覆議失敗，是當前國會結構下可預期的結果，行政院仍然提出覆議，一是不適應國會變天，傲慢難改；二是表明反國會改革立場，絕不妥協；三是覆議失敗閣揆不用下台，有恃無恐；四是維持政治動員能量，操作對立。但在賴清德總統成立三大委員會，預示打造「大總統／小閣揆」的權力格局之際，立法院否決行政院的覆議，恰是矯正憲政機關運作偏失的重要一步。但府院黨監全面發動釋憲，鼓動青鳥全台翻攪，寧願讓社會持續對立，國政繼續空轉。

賴政府執政滿月，蹉跎躑躅，一事無成，就是因為精力都用在反國會改革。仰承賴清德意旨，站在對抗立法院第一線的行政院長卓榮泰，理不直氣不壯，只能為覆議而覆議；看看卓榮泰顚倒反覆的表現，令人擲筆三嘆！

例如，行政院很早就說要覆議，但對審查程序與條文內容的質疑，卻充滿錯誤訊息，被批評是造謠。卓榮泰還沒看過條文內容，答不出哪裡窒礙難行，就要提覆議，被批評是侮辱國會。尤其卓榮泰高舉七大理由，製作臉書圖卡，送到立法院的覆議公文書卻縮水成六項理由，還說臉書ＰＯ文代表那時候的心情，更被批評是欺騙民眾。原來政院覆議看心情，閣揆貼文不算數，處理國家政事如此草率，憲政機關互動如此兒戲！

卓榮泰同意行政院不是憲法解釋單位，卻以「毀憲亂政」形容立法院提的法案；他承認讓立委行使調查權、聽證權是進步的展現，卻以「國會擴權」號召青鳥反制；他知道可以只針對部分條文覆議，卻以全部覆議全盤否定國會改革的努力，甚至不認其中近半是民進黨團版本。

豈止對民進黨現在版本翻臉不認，對民進黨過去相同提案也決絕鄙斥。卓榮泰和民進黨團更稱，過去民進黨提案有違憲之虞，所以沒有通過。聽得民進黨大老林濁水大呼震撼！林濁水諷刺說，卓大院長意思是說，當年提案釋憲修法的陳水扁、謝長廷、林佳龍和顧立雄等等，一個個都是憲法白痴！林濁水不知，賴清德和卓榮泰還要大法官再次認證現已充斥賴政府內閣的憲法白痴。

現行憲政架構下的總統、行政、立法關係，已向總統嚴重傾斜。總統有權無責，行政院長有責無權；如果完全執政，總統還可掌控國會。蔡英文時期就讓立法院淪為行政院立法局，閣揆還帶頭霸凌國會。賴清德設三大委員會，變成太上閣揆，更擴大總統—行政—立法的權力差序格局。而國會改革藉由國情報告及問答減少總統有權無責現象，又通過監督制衡改善閣揆有責無權問題，適可改正憲政機關運作的失衡。否則卓榮泰自詡「除國防、外交、兩岸外，做最終決策的人當然是行政院長」，永遠只是閣揆的阿Ｑ勝利。