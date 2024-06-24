經濟日報社論／凝聚下一階段能源政策共識：減碳

賴政府上周宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」等三大任務編組，和碩董事長童子賢出任該委員會的副召集人。今年以來，童子賢多次發表支持核能言論，與他前幾年的立場有明顯差異。同時間，經濟部長郭智輝從他上任前、上任之初對核能的開放態度，轉變成未將核能視為當前的選項。郭與童都是接近賴清德總統的重要人士，他們的言論以及引發的爭論，都凸顯了我國還需要相當的時間，才能凝聚下一階段的能源發展共識。

目前政府的能源政策是延續前總統蔡英文過去八年的施政，其能源轉型方案是核退綠進，要在明年底前實現天然氣發電、燃煤發電與綠電占比為5:3:2。雖然蔡政府的能源轉型期限尚未來到，但前任經濟部長王美花已承認上述目標無法在明年底達成，原因是用電量超乎當時擬定政策時的預期。八年前，蔡政府未預料到晶圓代工、電動車與AI的發展，會讓用電量大增，且AI的浪潮才剛開始，郭智輝也坦承2028年以後AI的用電量確實值得關注。除了低估了國內用電成長，蔡政府能源轉型的另一個軟肋是碳排。

核三廠一號機預計下月除役，核三的二號機明年除役後，我國核電即將歸零。當年蔡政府的設想是用20%的綠電取代核電，然而這樣的設想並無法降低碳排量。過去八年我國火力發電占比居高不下，抑制碳排的表現仍差，雖然蔡政府已提出了2050淨零路徑，但產學界普遍認為實踐的可能性低；更令人擔心的我國在國際重視的2030年減碳中期目標上的表現，中研院前院長李遠哲在今年稍早的一場論壇上即警告，台灣過去15年溫室氣體排量只增無減，除非2030的排放量可降低一半，否則政府無法在2050年達成淨零。

相較於2050的淨零大限，2030才是台灣更需關注的眼前挑戰，這也是童子賢「2030焦慮」的核心，如果台灣與全球都無法在2030年前落實減碳的計畫，則地球升溫將無法逆轉，將進一步加劇氣候變遷的危機。童子賢多次強調不要把討論焦點放在「擁核」或「反核」上，而是要看哪一種能源組成能最有效的控制碳排，用意即在此。

國內的反核高峰出現在2011年福島核災後，在2014年反核四運動中達到高點，此趨勢基本上與國際相同。近年國際上對使用核能的態度上已有轉變，關鍵就是上述的減碳時間壓力。去年採用新技術的芬蘭歐基洛托核電廠3號機上線發電；最快下個月，全球最大的日本柏崎刈羽核電廠可望重新加入供電行列。這些國家內部的反核爭論並不低，但最終能讓核能加入供電的原因均在於核能有助降低碳排，並在穩定供電與電價上達到一個平衡。

回到台灣，能源議題是少數不牽涉到兩岸政治攻防的話題，但卻是政黨攻防的熱區，民進黨過去以反核路線起家，前黨主席林義雄是核四封存的關鍵推手。然而，世界局勢的發展已變，減碳是當前台灣能源政策的重中之重，如果能善用我國核電已有的基礎，在未來十年至20年間讓核電扮演邁向淨零的關鍵角色，同時間配合氫能等新能源的發展，台灣還是有機會達成2050淨零目標。

台灣反核與擁核者之間的鴻溝很難在一夕之間填平，但如果雙方都能將減碳視為優先目標，則彼此必然能找到一個交集，這也是童子賢近月來不斷發聲的出發點，賴政府必須正視。前總統蔡英文的能源轉型政策將在明年底落日，賴政府在能源議題的主客觀環境上都必將走出自己的路，但我們不能等到明年後才來探索台灣能源轉型的下一步，而是今天就要想辦法凝聚共識，走向確實可行的減碳路徑。