聯合報社論／外星人內閣與民眾的距離，比火星遙遠

賴政府上任一個月，內外溝通不良，卓內閣被黨內譏為「外星人內閣」。行政院長卓榮泰推稱，這是二周前的事；經濟部長郭智輝則說，沒有這個現象。官員感受與人民的距離，如同地球到火星般遙遠，難怪被封為「外星人內閣」。

一個月來，賴政府拚政治不拚經濟，拚抗中不拚和平，因此與人民和產業的距離愈來愈遙遠。根據台灣民意基金會民調，卓榮泰內閣第一個月施政滿意度僅有四成三；贊同賴清德總統處理國家大事方式的民眾也不到五成，比上月減少十個百分點，約流失二百萬人支持。而瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「世界競爭力年報」，台灣在六十七個受評比國家中排名第八，較去年退步兩名，終結連續五年的排名進步；其中經濟表現更一口氣滑落六名至世界第廿六名。

賴政府必須概括承受蔡政府八年施政遺留的問題，而其中民眾與產業界最關切的是供電、房價與詐騙。這些問題迫切需要解決，但相關閣員或立場搖擺、或給錯藥方、或束手無策，沒有為民眾解決問題，反而讓自己成為問題。

供電與產業密切相關，電價更受民眾關切。但郭智輝日前表示，電價不是愈便宜愈好，不必每房裝冷氣。國民黨立委接連砲轟，郭智輝改口表示，他話講太快，不是每房裝冷氣不好，重點在節能。但問題在錯誤的能源政策導致供電不足、電價大漲，如果叫民眾不裝冷氣就能解決問題，還需要經濟部長嗎？

郭智輝上任前後有過多次不排斥核電的談話，甚至曾說只要延役修法通過，並完成安全檢查，「核二、核三可延役廿、卅年」，但很快遭到「校正回歸」。尤其六月初出席卓榮泰晚宴，被立院民進黨團總召柯建銘警告，「你已是團隊成員，不該有什麼個人認為」，此後郭智輝態度丕變，強調非核家園是大家一致目標。六月中民進黨立委王世堅再轟「核電自走砲」，其實是錯打已納投名狀的「自己人」。郭智輝多次急轉彎，卻把缺電和電價問題甩給產業和民眾。

不只經濟部長與民眾脫節，財政部主導的「囤房稅二點○版」七月將上路，但近一年來房市買氣更旺、房價愈炒愈高，許多專家指出，主因就是去年政府推出的新青安貸款。囤房稅二點○版目的就是要增加房屋供給、抑制房價。但上有政策、下有對策。許多房東因此將增加的稅負轉嫁到租屋族頭上，導致租金市場上揚，殃及弱勢租屋族群。新青安貸款額度則提高至一千萬元、延長貸款期限四十年，「還息不還本」寬限期延長五年，房市「租不如買」，變相鼓勵年輕人投入購屋市場，五年後再設法脫手，政府打房結果不冷反熱，助長建商荷包，居住更不正義。

此外，行政院力推「打詐四法」，聲稱讓詐欺犯罪無所遁形，嚴懲詐欺犯罪，保護詐欺被害人，但國民黨立委洪孟楷月初發現，如果使用Google搜尋「打詐四法」、「防治詐騙」等關鍵字，前幾項搜尋結果都是疑似詐騙廣告，聲稱有專業律師團隊可免費提供幫助，政府若無法源頭打擊，民眾可能陷入「二次詐騙」。目前這些疑似詐騙廣告似已被下架，但其他各種詐騙廣告仍然遍布網路與社群平台，受害者層出不窮。蔡政府執政無能，放縱詐團如入無人之地。賴政府打詐，還是趕不上詐騙成長的速度。

供電愈來愈不穩，電價愈漲愈高；而打房和打詐，也都愈打愈開花。賴政府拚政治重於拚經濟，只見賴主席、不見賴總統。火星官員自我感覺良好，地球人徒呼負負。