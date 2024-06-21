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聯合報黑白集／誰是真正第五縱隊？

聯合報／ 黑白集
澎湖漁船昨天近距離目擊大陸潛艦上浮，引起熱議。圖／民眾提供
澎湖漁船昨天近距離目擊大陸潛艦上浮，引起熱議。圖／民眾提供

中共潛艦在台海浮航，不少人興奮斷言：一定是故障。以台灣立場，對岸戰艦性能低下，自是好事。但共軍彈道飛彈潛艦母港在海南島，平日在南海深水區活動，若遇故障緊急上浮，也不應開來金廈海域。何況，此海域近年多次發現共軍潛艦浮航，路徑都相近；難道當地風水「犯沖」，潛艦航行至此就故障？

去年八月，也有馬路消息稱：中共核潛艦在東海失事沉沒。就算解放軍不在乎人命，遇此意外，也得大規模搜尋、長時間打撈，這豈瞞得住周邊國家？結果毫無後續，真假不言可知。上次敲鑼打鼓替懷疑者戴紅帽子的人，如今再度熱血上頭，全不顧臉上巴掌印變得更明顯。

軍事講究「料敵從寬，禦敵從嚴」，解放軍絕對是對我生存發展的重大威脅。正因敵人強大，我方更不能亂陣腳，不可過度風聲鶴唳，對中共宣傳信之不疑。同樣的，也切忌凡事一廂情願，蒙著眼亂揮刀劍，自以為在捍衛台灣。

綠委沈伯洋最近呼籲提防第五縱隊；但厲害的第五縱隊，外表絕對長得不像間諜。若有人長期鼓吹輕敵，塑造自大冒進的氛圍，蓄積大陸仇台情緒，讓武力進犯師出有名，豈非正是中南海鷹派最愛？

綠營監控第五縱隊的聲浪，旋即退潮。是否擔心民眾想通：表面愛台、實則害台的反串，才是真正「匪諜就在你身邊」？

社論

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