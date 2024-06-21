經濟日報社論／新設委員會符合國家治理精神？

執政者一旦對國家政策有影響力，就必須要有承擔責任的機制；而所成立的組織應當有法源依據，如此才受立法權、監察權的監督；特別是涉及國家層級政策，將影響龐大的政府預算與相關產業發展。賴清德總統在就職滿月之際，宣布在總統府成立國家 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 對策、健康台灣推動、全社會防衛韌性三個委員會，並由他擔任召集人。這種欠缺法源的組織，引起社會廣泛的疑慮。

首先，就總統府的氣候變遷對策委員會，恐與行政院「國家永續發展委員會（簡稱國家永續會）」有功能重疊之虞。國家永續會的成立是有法源依據（氣候變遷因應法第8條），而且其成立意旨是推動氣候變遷因應及強化跨域治理，透過協調、分工、整合「國家」因應氣候變遷基本方針及重大政策之跨部會事務。

國家永續會就是因應氣候變遷而設，依其職權屬於國家層級，其主任委員為行政院長，副主任委員為行政院副院長，委員30人至39人，由政府部門（相關部會）、學者專家及社會團體各三分之一組成。同時，配合氣候變遷因應法，行政院於2022年提出「台灣2050年淨零排放路徑及策略總說明」，從2022年至2030年就有逾8,800億的資金投入。

賴總統強調成立氣候變遷對策委員會的用意，主要是台灣不僅要落實淨零路徑，更要在打造永續綠生活、 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。其實，賴總統上述的論點、目標，以及達成的策略、作法，皆早已包含於「台灣2050年淨零排放路徑及策略總說明」。

賴總統強調氣候變遷與極端氣候的衝擊是全人類最大挑戰，美、日、韓等先進國家，都以總統或總理層級來因應。事實上，目前已設立的行政院國家永續會，就類似於先進國家的總理層級，先進國家也不會同時在總統、總理層級各自設立相似功能的委員會。

再者，總統府的氣候變遷對策委員會，副召集人同樣有行政院副院長鄭麗君，另外包括中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢。兩個委員會的功能相近，組成也都包含專家學者或社會團體領導人。基於國家永續會已經有法源依據，因此我們建議政府修改「行政院國家永續發展委員會設置要點」，將總統府的預計人選及職務設計，納入該設置要點，總統府就不用再疊床架屋設立氣候變遷對策委員會。

其次，針對健康台灣推動委員會，賴總統強調此委員會要優化健保、永續經營，進一步推動全人健康照護模式，加速智慧醫療的應用。再者，全力推動百億新藥癌症基金、國家癌症防治計畫。此委員會副召集人則是健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠及「行政院政務委員」陳時中。

健康台灣推動委員會成立的意旨涵蓋全民健保、智慧醫療與癌症新藥及防治，將涉及全民健保預算，以及醫療體系與生技醫藥產業的發展；面對此龐大預算、重大產業發展，應有成立的法源依據。同時，此委員會已有「推動」的意旨，因此宜設在行政院，亦可達到以整個國家的力量來推動。我們建議政府修改相關法規或另設一個新的組織條例，納入上述設立意旨、目標、人選與職務，來推動健康台灣，並接受國會的監督。

雖然賴總統一直強調這些委員會的任務必須以國家整體角度來推動，並與國際合作，因此必須設在總統府。然而基於國家治理的精神：有政策影響力就必須負責任的義務，以及台灣目前政府運作，總統府不應設立上述兩個委員會，該兩個委員會應設計在行政院，且需有法源依據，同樣可達成賴總統的要求，亦符合國家治理的精神。