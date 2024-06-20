聯合報黑白集／老柯訓斥「外星內閣」

就職剛滿月的卓內閣，竟被封為「外星人內閣」，還是民進黨立委取的。連執政黨立委都這麼不留情面，一般民眾的感受如何，即可想而知。問題是，這些閣員都是賴總統欽點，綠委如此嫌東嫌西，不是在指桑罵槐，影射賴清德無能及識人不明嗎？

說來奇怪，藍白立委對卓內閣充其量只是嚴格質詢，而執政黨立委卻如同私刑，在餐敘時當面給他們羞辱和難堪。對行政部門如此扭曲的仇恨值，顯然無法記到在野黨頭上，而是民進黨自己要概括承受。

例如，總召柯建銘點兵金管會主委彭金隆，先責怪他沒有主動前來拜碼頭，又聽說他拜會過藍白委，馬上轉頭說「你不是我們這邊的」。然後，老柯又點名經長郭智輝，批評他不該「個人意見」太多，而且完全不聽對方辯解。柯建銘不過是黨團總召，卻敢端起架子當眾訓斥閣員，彷彿教訓小學生。對此，卓榮泰只能靜靜坐視閣員受辱。在這樣的內閣任事，能有什麼尊嚴？

賴清德黨政一把抓，或許他以為如此黨政便可齊一口徑及軌道，順利奔馳。但如今看來，這部馬車還不只是雙頭馬車，而是三頭馬車，甚至四頭馬車。最令人瞠目結舌的是，淪為少數的民進黨團卻反愈發猖狂，任意把內閣部長叫來訓斥辱罵。

如果內閣是外星人內閣，賴清德就是外星總統了，不是嗎？