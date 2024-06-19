聯合報黑白集／首戰時，總統兒孫在哪？

賴總統主持陸官百年校慶，硬拉國軍背書兩國論。三軍統帥要求軍人捍衛台獨，為加強正當性，高喊「不接受首戰即終戰的投降主義」，影射馬英九等主張兩岸和平避戰的在野黨是叛徒。網友眼力很精，質疑：「說馬維拉投降，那賴清德家人在哪？」

「首戰即終戰」是中共備戰思維，雙少數總統竟借來大搞「愛國者遊戲」，暗指凡站他對立面就是投降叛徒、中共同路人。遺憾的是，賴清德上任未滿月，愛國哏就被福建小紅艇破防。軍警慣於無視可疑船隻，坐等偷渡客自首，並說謊隱瞞實情。這還能「戰到最後一兵一卒」？

海軍及海巡號稱重層嚇阻解放軍，實則敵我不分。軍方與海委會只會抱怨監控設備與人力不足，甚至推稱「太小的船很難掌握」。撒手躺平門戶大開的日常，才是投降主義。

今年漢光演習取消攻防實兵操演，據傳國安高層考量台海緊張，避免升高對峙。這些課目都有美軍協訓，叫停是否與美方有關，未可得知。但逆操作豈非自打臉？既知情勢緊張，還因外力取消演練，這比投降主義更不堪。

賴清德亂貼馬英九投降標籤，網民稱駁：「絕不為綠官綠友友和房東而戰」，引來叫好。年輕人不關心馬維拉投不投降，卻不滿為何要為「保護政客與權貴」而戰。仇恨動員被歪樓，賴總統小心了！