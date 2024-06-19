聯合報社論／是動員疲乏，還是民進黨自陷反改革泥淖？

行政院就「國會改革法案」提出覆議，民進黨隨即舉辦「反濫權、護民主」全台宣講，企圖藉街頭的群眾動員扳回國會劣勢。然而，觀察民進黨自上週五發動的幾場地方宣講，參與群眾明顯不如預期，多者不過千人，少者甚至僅數十人。這種冷清的反應，究竟是挺綠群眾已進入「動員疲乏」的瓶頸，抑或民進黨「反改革」的驕態已被人民識破，十分耐人尋味。

上周五率先在花蓮登場的反國會改革宣講，由民進黨秘書長林右昌領軍，直搗國民黨立院黨團總召傅崐萁的大本營。儘管事前宣傳得沸沸揚揚，但當日實際到場民眾僅五百多人。其間，林右昌痛批傅崐萁，指其在國會的所做所為，比四○三花蓮大地震造成的傷害還大。此話，被認為在花蓮人的「傷口撒鹽」，是嚴重失言。先前台北市議員李建昌發表「抵制花蓮旅遊」的言論，被認為為政治鬥爭而不顧人性；林右昌顯未記取教訓，一犯再犯。

除了花蓮場的五百多人，民進黨在西部各地的宣講，場面也不熱烈。在新北市土城舉辦的活動，參加人數號稱「破千」；在賴清德本命區台南市關帝廟旁廣場的宣講，人數同樣號稱「上千人」。最慘的是，十六日在台北市饒河街夜市旁慈祐宮的宣講，因為天降驟雨，現場人數只有三、四十人。當晚桃園的宣講同樣遇雨，但因活動場地選在室內，人數稍多，但頂多數百人。

諷刺的是，當民進黨部宣傳活動「人潮滿滿」時，民眾檢視現場照片，發現參與者竟多為中老年人，看不到幾張年輕的「青鳥」臉孔。從現場群眾手持同一標語或物品等，可看出他們都是被動員而來，而非因憂心「國會被改革」而自發前來。換言之，民進黨宣稱的「青鳥全台遍地開花」行動，事實上不僅沒有「遍地開花」，甚至看不到「青鳥」的影子，多的只是白髮蒼蒼的深綠鐵桿。

五月間在立法院外包圍的「青鳥行動」，雖被形容為年輕世代的自發行動，事實上，處處可見綠營及側翼操控的影子。包括所謂共同發起的「民間團體」，以及幕後各種物資的支援輸送，都與太陽花學運有著類似軌跡和身影。然而，歷經太陽花明星遭「收編」或「打回原形」的淘洗，張力和純度皆已大幅衰減。尤其，民進黨分明居中扮演主導角色，忽而召喚青鳥集結，忽而呼喚他們解散。這對具有自主性格及自我判斷能力的青年，誰願意受到政治人物如此支使，招之即來、揮之即去？

民進黨對年輕世代也許仍具有很強的召喚能力，這點，我們並不懷疑。問題是，在過去廿四年間民進黨已執政了十六年，最近八年的「完全執政」，它甚至把立法院當成立法局「小弟」般使喚，令它失去憲政功能。面對如此荏弱扭曲的立法院，任何民主意識清楚的年輕人，都應該支持「國會改革」才對；否則，難道他們要選擇「反改革」？即使國會改革法案中確有少許條文未盡適切，但民眾難道要為小小的瑕疵繼續支持民進黨惡搞？更何況，這些改革條文都是民進黨在野時提過的主張，他們如今自食其言，難道民眾有義務幫他們吞回去？

論政治動員，民進黨的本事絕非在野黨所能望其項背。問題是，頻繁的動員和不擇手段的動員，都隱含著一種「以人民為芻狗」的不仁，把支持者當成鬥爭工具，卻忘了他們是自己應該服務的對象。這次民進黨遇到了「動員疲乏」的困境，許多民眾拒絕隨它起舞；而它更大的問題，應該是自己墮入了「反改革」的深淵吧！